Εργατικό δυστύχημα στη Θεσσαλονίκη: 35χρονος καταπλακώθηκε από μηχάνημα παλετοποίησης

Εργατικό δυστύχημα, από το οποίο σκοτώθηκε ένας 35χρονος, σημειώθηκε σήμερα στη Θεσσαλονίκη όταν ο εργαζόμενος, κάτω από συνθήκες που ερευνώνται, καταπλακώθηκε από μηχάνημα παλετοποίησης.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, το εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 11:30 σε εργοστάσιο στην περιοχή του ΤΙΤΑΝ στην Ευκαρπία. Υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, ένας 35χρονος υπάλληλος του εργοστασίου, έχασε τη ζωή του όταν καταπλακώθηκε από .
Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ αλλά και η Πυροσβεστική Υπηρεσία, η οποία, όπως δεν χρειάστηκε να επιχειρήσει. Προανάκριση για τις συνθήκες υπό τις οποίες έγινε το δυστύχημα, κάνει το Αστυνομικό Τμήμα Παύλου Μελά.
Με πληροφορίες από TyposThes
