Εργατικό δυστύχημα στην Ελασσόνα: Νεκρός 59χρονος που έπεσε από 20 μέτρα ύψος

Ακόμη ένα εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε στη χώρα (19/12) με θύμα έναν 59χρονο εργαζόμενο στην Ελασσόνα.
Σύμφωνα με το onlarissa.gr, το τραγικό συμβάν σημειώθηκε το μεσημέρι όταν, ο 59χρονος έπεσε από ύψος 20 μέτρων. Όλα έγιναν όταν χρειάστηκε να ανέβει στη στέγη κτιρίου προκειμένου να κάνει εργασίες στην καμινάδα του καταστήματος που εργαζόταν, αλλά μέρος της στέγης υποχώρησε με αποτέλεσμα ο άτυχος άνδρας να βρεθεί στο κενό.
Το Αστυνομικό Τμήμα Ελασσόνας διεξάγει έρευνα για το τραγικό συμβάν.
