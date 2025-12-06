Εργατικό δυστύχημα στο Ελληνικό: Νεκρός 25χρονος που έπεσε από οικοδομή

Ακόμη ένα εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε σήμερα (6/12) στο Ελληνικό όταν 25χρονος εργάτης εκτελούσε εργασίες στο εργοτάξιο του έργου «Little Athens».
Ο άτυχος νεαρός έπεσε από τον δεύτερο όροφο της οικοδομής και ύστερα διαπιστώθηκε ο θάνατος /taxonomy/term/288του. Σύμφωνα με το σωματείο των εργαζομένων, δεν τηρούνταν τα μέτρα ασφαλείας, καθώς στο εργοτάξιο δεν υπήρχαν ούτε κουπαστές, ούτε κιγκλιδώματα -όπως η νομοθεσία ορίζει- που θα μπορούσαν να έχουν αποτρέψει την πτώση του.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, καταγγέλεται, ακόμα, ότι σύμφωνα με τη σύμβασή τους προβλέπεται μόνον πενθήμερη εργασία και η απασχόληση τα Σάββατα δεν είναι νόμιμη.
Εκπρόσωποι του σωματείου εργαζομένων στο εργοτάξιο του Ελληνικού, έδωσαν στη δημοσιότητα βίντεο, όπου καταγέλλουν το δυτύχημα και κάνουν λόγο για ελλιπή μέτρα ασφαλείας.
