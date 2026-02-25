Εργατικό δυστύχημα στο Ηράκλειο: Νεκρός 57χρονος εργάτης στο λιμάνι

Ένα ακόμα τραγικό εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (25/2) στο λιμάνι του Ηρακλείου και ειδικότερα στο καρνάγιο, όπου ένας 57χρονος άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στον χώρο όπου εργαζόταν.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο οι διασώστες διαπίστωσαν ότι ο άνδρας, αιγυπτιακής καταγωγής είχε ήδη χάσει τη ζωή του.

Η σορός του μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής, ενώ σύμφωνα με τις οι Αρχές έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, με τον θάνατό του να αποδίδεται σε παθολογικά αίτια.