Έρχεται το 29ο Παζάρι Βιβλίου 2026: Χιλιάδες τίτλοι από 1 ευρώ με ελεύθερη είσοδο

Στην πλατεία Κλαυθμώνος θα πραγματοποιηθεί το 29ο Παζάρι Βιβλίου 2026 που διοργανώνεται από τον Σύνδεσμο Εκδοτών Βιβλίου (Σ.ΕΚ.Β.) και την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εκδοτών Βιβλιοχαρτοπωλών (Π.Ο.Ε.Β.).

Το Παζάρι Βιβλίου βρίσκεται υπό την αιγίδα του Δήμου Αθηναίων και με την υποστήριξη του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α.) και θα διεξαχθεί από την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου έως και την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026.

Διαθέτει χιλιάδες τίτλους βιβλίων σε πολύ χαμηλές τιμές, που αρχίζουν από μόλις 1 ευρώ, ενώ συμμετέχουν εκδότες από όλη την Ελλάδα (μέλη πρωτοβάθμιων σωματείων), προσφέροντας πάνω από 9.000 τίτλους βιβλίων.

Οι επισκέπτες του Παζαριού θα έχουν τη δυνατότητα να ανακαλύψουν και να αποκτήσουν βιβλία μέσα από μια πλούσια συλλογή τίτλων, που καλύπτει όλες τις θεματικές κατηγορίες και απευθύνεται σε άτομα κάθε ηλικίας.

Οι ώρες λειτουργίας για το 29ο Παζάρι Βιβλίου 2026

Το 29ο Παζάρι Βιβλίου 2026 θα λειτουργεί καθημερινές, Σάββατα και Κυριακές από τις 9:00 το πρωί έως και τις 21:00 το βράδυ.

Σημειώνεται ότι η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους τους επισκέπτες.

29ο Παζάρι Βιβλίου