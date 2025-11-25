Έρχεται η επικίνδυνη κακοκαιρία Adel σε 2 φάσεις: Το πιο κρίσιμο 48ωρο - Χάρτες Μαρουσάκη

Στον κλοιό της κακοκαιρίας Adel πρόκειται να βρεθεί η Ελλάδα από την Τετάρτη (26/11), με ισχυρές βροχές και καταιγίδες να αναμένονται σε πολλές περιοχές της χώρας, σε δύο κύριες φάσεις.

Για το φαινόμενο ενημέρωσε ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης, δίνοντας τους χάρτες που καταγράφουν την πορεία του βαρομετρικού χαμηλού, και την έντασή του ανά περιοχές. Έγραψε συγκεκριμένα: Επικίνδυνη κακοκαιρία σε δύο φάσεις.

Δύο ισχυρά κύματα κακοκαιρίας αναμένεται να απασχολήσουν τη χώρα μας τις επόμενες ημέρες ικανά να δημιουργήσουν σημαντικά προβλήματα».

Κακοκαιρία Adel: Οι δύο φάσεις και οι περιοχές στο «κόκκινο»

«1η ΦΑΣΗ

Το πρώτο έντονο "χτύπημα" το αναμένουμε από αύριο το πρωί οπότε και θα ξεκινήσουν ισχυρές βροχές και καταιγίδες πρώτα στα βορειοδυτικά και οι οποίες σιγά σιγά θα επεκταθούν νοτιότερα και ανατολικότερα για να επηρεάσουν το σύνολο της δυτικής χώρας και να φτάσουν μέχρι και τα βορειοανατολικά τμήματα της επικράτειας.

Περιοχές όπως το κεντρικό και βόρειο Ιόνιο, η Ήπειρος, η δυτική Στερεά, η δυτική Πελοπόννησος, η δυτική και βόρεια Θεσσαλία αλλά και η ανατολική Μακεδονία - Θράκη βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο κινδύνου (χάρτες 1, 2).

2η ΦΑΣΗ

Το δεύτερο "χτύπημα" αναμένεται εντονότερο αλλά και πιο εκτεταμένο. Θα αρχίσει να απασχολεί τη δυτική Ελλάδα από τις πρωινές ώρες της Πέμπτης και μέχρι το μεσημέρι περίπου της Παρασκευής θα έχει φτάσει μέχρι και το ανατολικό Αιγαίο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι και σε αυτή τη φάση η δυτική Ελλάδα μπαίνει στο βαθύ κόκκινο σε ότι αφορά το επίπεδο κινδύνου, ενώ έντονες βροχές - καταιγίδες θα απασχολήσουν αυτή τη φορά και αρκετές περιοχές ανατολικότερα της οροσειράς της Πίνδου (χάρτες 3 - 6).

Δείχνουμε την απαιτούμενη προσοχή».