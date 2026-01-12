Μενού

Έρχεται η «Σελήνη του Χιονιού»: Πότε κορυφώνεται το εντυπωσιακό φαινόμενο που «ξεγελάει το μάτι»

Πότε θα αντικρίσουμε στον ουρανό την «Σελήνη του Χιονιού» και γιατί θεωρείται ένα σπάνιο φαινόμενο από τους επιστήμονες.

Reader symbol
Newsroom
σελήνη
Η «Σελήνη του Χιονιού» | Shutterstock
  • Α-
  • Α+

Έρχεται η «Σελήνη του Χιονιού», ένα εντυπωσιακό θέαμα που θα αντικρίσουμε στους ουρανούς τον Φεβρουάριο

Η Πανσέληνος του Φερβρουαρίου πήρε το όνομα της από το γεγονός ότι τον Φεβρουάριο συνήθως έρχονται τα πρώτα κρύα και τα πρώτα χιόνια. 

Το φαινόμενο κορυφώνεται στις 2 Φεβρουαρίου στις 12:09 π.μ ώρα Ελλάδος). 

Πανσέληνος Φεβρουαρίου: Τι κάνει το φαινόμενο τόσο σπάνιο

Τι κάνει όμως την «Πανσέληνο του Χιονιού» ή αλλιώς «Σελήνη της Πείνας» ή «Σελήνη της Αρκούδας» τόσο σπάνια; Το φαινόμενο, που χαρακτηρίζεται και ως «ψευδαίσθηση του φεγγαριού», όπως επισημαίνεται στο space.com, ξεγελάει τον εγκέφαλό μας και μας κάνει να πιστεύουμε ότι ο δίσκος της Σελήνης είναι μεγαλύτερος όταν βρίσκεται κοντά σε αντικείμενα που βρίσκονται στο προσκήνιο, παρόλο που το γωνιακό του μέγεθος παραμένει αμετάβλητο.
 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ