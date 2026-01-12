Έρχεται η «Σελήνη του Χιονιού»: Πότε κορυφώνεται το εντυπωσιακό φαινόμενο που «ξεγελάει το μάτι»

Έρχεται η «Σελήνη του Χιονιού», ένα εντυπωσιακό θέαμα που θα αντικρίσουμε στους ουρανούς τον Φεβρουάριο.

Η Πανσέληνος του Φερβρουαρίου πήρε το όνομα της από το γεγονός ότι τον Φεβρουάριο συνήθως έρχονται τα πρώτα κρύα και τα πρώτα χιόνια.

Το φαινόμενο κορυφώνεται στις 2 Φεβρουαρίου στις 12:09 π.μ ώρα Ελλάδος).

Πανσέληνος Φεβρουαρίου: Τι κάνει το φαινόμενο τόσο σπάνιο

Τι κάνει όμως την «Πανσέληνο του Χιονιού» ή αλλιώς «Σελήνη της Πείνας» ή «Σελήνη της Αρκούδας» τόσο σπάνια; Το φαινόμενο, που χαρακτηρίζεται και ως «ψευδαίσθηση του φεγγαριού», όπως επισημαίνεται στο space.com, ξεγελάει τον εγκέφαλό μας και μας κάνει να πιστεύουμε ότι ο δίσκος της Σελήνης είναι μεγαλύτερος όταν βρίσκεται κοντά σε αντικείμενα που βρίσκονται στο προσκήνιο, παρόλο που το γωνιακό του μέγεθος παραμένει αμετάβλητο.

