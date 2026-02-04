Έρχεται νέο κύμα κακοκαιρίας: Τι ώρα θα βρέξει σήμερα στην Αττική - Η πρόγνωση της ΕΜΥ

«Ανάσα» χαρακτηρίστηκε από πολλούς μετεωρολόγους η χθεσινή μέρα ηλιοφάνειας, ενώ σήμερα (4/2) φέρεται να επιστρέφουμε και πάλι σε ρυθμούς κακοκαιρίας, με βροχές στην Αττική.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Αναστασία Τυράσκη οι βροχές θα ξεσπάσουν προς τις βραδινές ώρες. Ωστόσο, όπως όλα δείχνουν δεν θα είναι ισχυρές.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ επιβεβαιώνει το κύμα βροχοπτώσεων που θα πλήξει τη χώρα αλλά και την Αττική σήμερα. Φέρεται ότι θα ξεκινήσει από το Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά και το βράδυ θα επεκταθεί στα κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας.

Παράλληλα, οι νότιοι άνεμοι θα ενισχυθούν στο Ιόνιο, φτάνοντας τα 7 με 8 μποφόρ, ενώ από το απόγευμα θα ενισχυθούν και στο Αιγαίο, αγγίζοντας τα 7 μποφόρ. Οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν σε παρόμοια επίπεδα με σήμερα, γύρω στους 12 με 13 βαθμούς στα βόρεια και 15 με 16 στα νοτιότερα.

Καιρός: Συνεχίζονται οι βροχοπτώσεις την Πέμπτη

Μάλιστα, οι ήπιες βροχές θα συνεχιστούν και την Πέμπτη, τις πρώτες πρωινές ώρες και από το μεσημέρι και μετά, σε περιοχές θα γίνουν πιο ισχυρά.

Οι περιοχές που σημειωθούν αύριο το μεσημέρι εντονότερα φαινόμενα είναι οι εξής:

Αιγαίο,

Ανατολική Μακεδονία

Θράκη