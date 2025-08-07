Σημαντική ενίσχυση των βορείων ανέμων προβλέπεται από σήμερα, Πέμπτη 7 Αυγούστου, έως και την Κυριακή 10 Αυγούστου, κυρίως στο Αιγαίο και στα ανατολικά ηπειρωτικά, με τις ριπές τοπικά να αγγίζουν ακόμη και τα 100 χλμ/ώρα. Οι συνθήκες αυτές αυξάνουν κατακόρυφα τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Συγκεκριμένα, για σήμερα Πέμπτη, οι άνεμοι στην Ανατολική Στερεά προβλέπεται να φτάσουν τα 80 χλμ/ώρα, ενώ σε περιοχές όπως η Νότια Εύβοια, οι Κυκλάδες και η Νότια Κρήτη οι ριπές ενδέχεται να αγγίξουν τα 90 χλμ/ώρα.

Οι εκτιμώμενες ριπές ανέμων | METEO

Την Παρασκευή 8 Αυγούστου αναμένεται περαιτέρω ενίσχυση, με τις ριπές να φτάνουν ακόμη και τα 100 χλμ/ώρα στις ίδιες περιοχές, καθιστώντας τις καιρικές συνθήκες ιδιαίτερα επικίνδυνες για την πρόκληση πυρκαγιών.

Οι αρχές συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή σε κατοίκους και επισκέπτες, αποφυγή δραστηριοτήτων που ενδέχεται να προκαλέσουν σπινθήρες ή φλόγα στην ύπαιθρο, καθώς και συμμόρφωση με τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας.

ΜΕΤΕΟ

METEO

Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου

Την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συγκάλεσε σήμερα το πρωί ο Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου, λόγω των θυελλωδών ανέμων που αναμένονται, με ριπές που θα φτάσουν και τα 9 μποφόρ.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής, προβλέπονται βόρειοι άνεμοι έντασης 8 μποφόρ, με ριπές έως 9, στα ανατολικά ηπειρωτικά, το κεντρικό και νότιο Αιγαίο, καθώς και την Κρήτη.

Στη σύσκεψη, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας αποφασίστηκαν τα παρακάτω:

Το Πυροσβεστικό Σώμα θα είναι σε κατάσταση επιφυλακής σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό.

Σε αυξημένη ετοιμότητα τα yπουργεία Εσωτερικών, Υγείας, Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και Τουρισμού.

Οι Ένοπλες Δυνάμεις θα πραγματοποιούν περιπολίες και θα έχουν σε ετοιμότητα τα μηχανήματα έργου, προκειμένου να επιχειρήσουν άμεσα εφόσον χρειαστεί.

Σε αυξημένη ετοιμότητα η ΕΛΑΣ, το ΛΣ-ΕΛΑΚΤ και παραχωρησιούχοι.

Σε αυξημένη ετοιμότητα ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών και των Δήμων (μηχανήματα έργου, υδροφόρες, εθελοντικές ομάδες), καθώς και η Δασική Υπηρεσία.

Τέλος, σε αυξημένη ετοιμότητα οι ΔΕΔΔΗΕ, ΑΔΜΗΕ και το ΕΚΑΒ.

Αύριο, Παρασκευή 8 Αυγούστου, όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, θα είναι η πιο δύσκολη ημέρα με αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς καθώς και προβλήματα στη ναυσιπλοΐα.

Το Σάββατο 9 Αυγούστου η ένταση των ανέμων θα φτάνει τα 7 με 8 μποφόρ, ενώ την Κυριακή τοπικά τα 7.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Ελλάδα θα σημειώσει βαθμιαία άνοδο και το Σαββατοκύριακο θα φτάσει τους 38 με 39 και τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Στα ανατολικά, λόγω του μελτεμιού, η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 35 με 37 βαθμούς.