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Έρχονται νέα καταστήματα Sinsay - Σε ποιες περιοχές ανοίγουν

Η πολωνική αλυσίδα ένδυσης Sinsay επιταχύνει την επέκτασή της στην Ελλάδα, ανοίγοντας νέα καταστήματα ενόψει τουριστικής περιόδου.

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Καταστήματα Sinsay | Shutterstock
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Ανεβάζουν ταχύτητα τα σχέδια επέκτασης της Sinsay στην Ελλάδα, με το δίκτυο καταστημάτων να μεγαλώνει περαιτέρω το προσεχές διάστημα.

Η πολωνική αλυσίδα ένδυσης και ειδών σπιτιού θέτει ακόμη πιο ψηλά τον πήχη της ανάπτυξής της, με το βλέμμα στην τουριστική περίοδο, βάζοντας πλώρη για ακόμη μεγαλύτερα μερίδια σε μια άκρως ανταγωνιστική αγορά.

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