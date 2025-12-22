Έρχονται τα «ραβασάκια» από τις έξυπνες κάμερες: Ο τρόπος που θα γίνονται οι ενστάσεις

Από τα μέσα Ιανουαρίου αναμένεται να αποσταλούν τα πρώτα «ραβασάκια» από τις «έξυπνες κάμερες», όπως επιβεβαίωσε σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου. Παράλληλα, έδωσε διευκρινίσεις για τη νέα διαδικασία υποβολής ενστάσεων, η οποία από τον αναλογικό τρόπο περνά πλέον σε πλήρως ηλεκτρονική μορφή.

Όπως ανέφερε, με την έναρξη λειτουργίας του ενιαίου ηλεκτρονικού συστήματος καταγραφής των κλήσεων, οι οδηγοί θα μπορούν ψηφιακά να βλέπουν τη φωτογραφία ή το βίντεο που αποτυπώνει τη στιγμή της παράβασης, είτε πρόκειται για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη είτε για χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση. Η ένσταση θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά, ενώ θα δίνεται και η δυνατότητα προγραμματισμού ραντεβού σε αστυνομικό τμήμα για όσους επιθυμούν να μιλήσουν με αξιωματικό της Τροχαίας. Το χρονικό περιθώριο για την κατάθεση ένστασης θα είναι 13 ημέρες.

Ο κ. Παπαστεργίου τόνισε επίσης ότι η κλήση θα αποστέλλεται αυθημερόν στον παραβάτη μέσω μηνύματος.

Αναφερόμενος στη λειτουργία των καμερών του πιλοτικού συστήματος στην Αττική, σημείωσε ότι από τα οκτώ σημεία όπου έχουν εγκατασταθεί, η κάμερα στη Λεωφόρο Συγγρού κατέγραψε, από την Τρίτη έως την Παρασκευή, περισσότερες από 1.000 παραβάσεις που αφορούν χρήση κινητού και μη χρήση ζώνης ασφαλείας, καθώς και περίπου 800 παραβιάσεις του ορίου ταχύτητας, με το όριο να είναι τα 90 χιλιόμετρα την ώρα.

«Όταν παραβιάζεται ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας, το κόστος δεν το πληρώνει μόνο ο παραβάτης αλλά και οι υπόλοιποι. Έχουν χαθεί νέοι άνθρωποι στους ελληνικούς δρόμους και ο στόχος των δύο νεκρών την ημέρα πρέπει να μηδενιστεί», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Εξηγώντας τη διαφορά με τις κάμερες της Περιφέρειας, σημείωσε ότι αυτές καταγράφουν την παραβίαση του κόκκινου σηματοδότη από το πίσω μέρος του οχήματος, χωρίς να απεικονίζεται ο οδηγός. Αντίθετα, οι νέες κάμερες στη Συγγρού καταγράφουν καθαρά τον οδηγό, ακόμη και περιπτώσεις όπου κινείται με ταχύτητα 90 χιλιομέτρων την ώρα κρατώντας και τα δύο χέρια στο κινητό.

Όπως ανέφερε, στόχος είναι έως τα μέσα Ιανουαρίου να έχουν υπογραφεί οι συμβάσεις με τις εταιρείες που θα αναλάβουν τον διαγωνισμό, ώστε να ξεκινήσει η λειτουργία του Ενιαίου Πληροφοριακού Συστήματος του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Μέχρι τότε, οι κάμερες θα διασυνδεθούν με το υφιστάμενο σύστημα της Τροχαίας.

Παράλληλα, πιλοτική εφαρμογή «έξυπνων καμερών» προβλέπεται και στα λεωφορεία. Όπως δήλωσε, βρίσκεται σε εξέλιξη διαγωνισμός για την προμήθεια 600 καμερών στις λεωφορειολωρίδες, εκτιμώντας ότι σύντομα θα υπάρξει ουσιαστική αποσυμφόρηση. Όπως τόνισε, με την εφαρμογή αυτού του μέτρου επιτυγχάνεται στην πράξη η ενίσχυση των δημόσιων συγκοινωνιών, καθώς οι λεωφορειολωρίδες θα παραμένουν ελεύθερες.

Αναφορά έκανε και στον έλεγχο της πώλησης αλκοόλ και καπνικών προϊόντων, καθώς και στην είσοδο σε κέντρα διασκέδασης, σημειώνοντας ότι μέσω των νέων υπουργικών αποφάσεων και των δύο ψηφιακών πλατφορμών για τη δήλωση σημείων πώλησης και ιδιωτικών εκδηλώσεων, ο έλεγχος μπορεί να γίνεται με ιδιαίτερα αξιόπιστο τρόπο.

Τέλος, ο υπουργός επεσήμανε ότι έως το 2026 η δημόσια διοίκηση θα είναι ριζικά διαφορετική. Όπως είπε, η Ελλάδα καταγράφει θετικές επιδόσεις στη χρήση γενικής τεχνητής νοημοσύνης, κάτι που επιβεβαιώνεται και από στοιχεία της Eurostat, ωστόσο απαιτείται μεγαλύτερη προσπάθεια στην υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης από τον επιχειρηματικό τομέα.

Παράλληλα, ανέφερε ότι σε συνεργασία με τα υπουργεία Οικονομικών και Εσωτερικών εξετάζεται ποιες από τις 4.400 διαδικασίες του ελληνικού Δημοσίου μπορούν να καταργηθούν πλήρως, τονίζοντας ότι μέχρι το 2026 οι πολίτες θα δουν μια εντελώς διαφορετική εικόνα στη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης.