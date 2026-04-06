Δήλωση προς υποστήριξη της κατηγορίας στη δίκη για τα Τέμπη πραγματοποίησαν οι γονείς της Εριέττας Μόλχο που χάθηκε στο σιδηροδρομικό δυστύχημα και μέχρι σήμερα δεν έχει εντοπιστεί

Όπως δήλωσε μεταξύ άλλων ο δικηγόρος της οικογένειας, Αντώνης Κουδρόγλου, έχει δημιουργηθεί υποτροφία για το σχολείο όπου φοιτούσε η Εριέττα.

Η δήλωση του Αντώνη Κουδρόγλου, δικηγόρου της οικογένειας της Εριέττας Μόλχο:

«Δηλώθηκε η παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας από τους γονείς της αδικοχαμένης Εριέττας Μόλχο, της απολύτως εξαϋλωθείσης Εριέττας Μόλχο, οι οποίοι δεν είχαν κάνει την αντίστοιχη δήλωση στην προδικασία.

Ολοκληρώνεται σήμερα η διαδικασία με τις νομιμοποιήσεις. Αυτό το οποίο είπα και στην έδρα, είπα και στο δικαστήριο και ίσως περιττώς, αλλά όφειλα να το πω για το πώς δρουν οι γονείς της Εριέττας είναι ότι έχουν κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια στη μνήμη της, παροχής έργου προς το δημόσιο συμφέρον. Και το αναφέρω εν τάχει. Έχει δημιουργηθεί υποτροφία για το σχολείο στο οποίο φοιτούσε η Εριέττα.

Έχει γίνει προσπάθεια και ολοκληρώνεται και η δημιουργία έδρας στο Πολυτεχνείο Θεσσαλονίκης Τεχνητής Νοημοσύνης στο όνομα της Εριέττας και θα ιδρυθεί ένα ίδρυμα κοινωφελούς περιεχομένου στο όνομα της Εριέττας, όπου η πρώτη δραστηριότητα θα είναι σε συνεργασία με τη Μητρόπολη Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Θεσσαλονίκης για τη φιλοξενία, τη σίτιση, όπως θέλετε πείτε το, συγγενών ασθενών, οι οποίοι νοσηλεύονται με την επάρατο νόσο σε νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης.

Είναι νομίζω και οι τρεις ενέργειες αξιοθαύμαστες και είναι πράγματι πολύ συγκινητική η προσπάθεια των γονέων αυτών, οι οποίοι προσπαθούν μέσα από τον χαμό της μοναχοκόρης τους να ανταποκριθούν σε αυτό που ονομάζεται έτσι οικογενειακό καθήκον».