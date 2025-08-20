Ερημοποιούνται τα ΑΕΙ: Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής και δημογραφικό αδειάζουν τις αίθουσες

Με μία μοίρα που μοιάζει αναπόφευκτη είναι αντιμέτωπα τα ελληνικά ΑΕΙ, καθώς οι κυβερνητικές πολιτικές των τελευταίων ετών έχουν μειώσει δραστικά τον αριθμό των φοιτητών που εισέρχονται στις σχολές.

Από τη μία, η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής, που επέβαλε η κυβέρνηση της ΝΔ, επί Νίκης Κεραμέως, αποτρέπει φοιτητές από το να μπουν σε σχολές, ακόμα και αν τα τμήματά τους έχουν διαθέσιμες θέσεις, με αποτέλεσμα πολλές σχολές «δεύτερης επιλογής» να μην έχουν εισροή εισακτέων και να υπολειτουργούν.

Τώρα, όπως μεταδίδει το ΣΚΑΙ, οι πρυτάνεις ζητούν διάλογο με την Πολιτεία και την ακαδημαϊκή κοινότητα, για την αναδιάταξη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

«Κρανίου τόποι» τα ελληνικά ΑΕΙ

Ένα άλλο πρόβλημα που επηρεάζει τα Ελληνικά ΑΕΙ είναι φυσικά και το δημογραφικό, που οδηγούν οι κυβερνητικές πολιτικές φτωχοποίησης των τελευταίων δεκαετιών.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, το 2008, πριν την οικονομική κρίση, οι γεννήσεις ανήλθαν σε 118.302. Από το 2009 ο αριθμός των γεννήσεων άρχισε να μειώνεται κατακόρυφα, και συνδυάστηκε με την εξωτερική μετανάστευση.

Ως αποτέλεσμα, το 2020 οι γεννήσεις στην Ελλάδα έφτασαν τις 84.764. Το 2022 και το 2023 οι γεννήσεις σημείωσαν περαιτέρω μείωση, σε 76.095 και 71.455, ενώ το 2024 ήταν 62.500.

Λόγω της δημογραφικής κατάρρευσης, τα τελευταία χρόνια μειώνεται όλο και περισσότερο ο συνολικός αριθμός των μαθητών σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οδηγώντας σε κατάργηση χιλιάδων τμημάτων και σχολικών μονάδων.

Από το 2026 αναμένεται το δημογραφικό να προβάλλει πλέον και στην ανώτατη εκπαίδευση, καθώς ολοκληρώνουν το Λύκειο μαθητές που γεννήθηκαν κατά την έναρξη της κρίσης το 2009-2010.