Γυψοσανίδα έπεσε σήμερα το πρωί από μπαλκόνι σπιτιού στην Ερμού, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί μια 70χρονη γυναίκα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η γυναίκα περνούσε από το σημείο, τη στιγμή που έπεφτε το κομμάτι από το μπαλκόνι στον δεύτερο όροφο, όπως φαίνεται και στο βίντεο του Orange Press Agency.

Aμέσως διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, η οποία φέρεται να τραυματίστηκε στο κεφάλι.

Για την υπόθεση, η αστυνομία προσήγαγε έναν 51χρονο εργάτη.