Ερυθρός Σταυρός: Αναχώρησαν οι εθελοντές διασώστες για τη Βενεζουέλα - Σε ετοιμότητα και δεύτερο κλιμάκιο

Το πρωί της Παρασκευής (3/7) αναχώρησε από το αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος», το πρώτο κλιμάκιο εθελοντών Σαμαρειτών – Διασωστών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, με προορισμό την σεισμόπληκτη Βενεζουέλα.

Η αποστολή θα συνδράμει στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης που βρίσκονται σε εξέλιξη μετά τον καταστροφικό διπλό σεισμό που έπληξε τη χώρα, αναφέρει η ΕΡΤ.

Η αποστολή πραγματοποιείται στο πλαίσιο της διεθνούς ανθρωπιστικής κινητοποίησης για τη στήριξη των πληγέντων, ενώ αναμένεται να ακολουθήσει και δεύτερο κλιμάκιο.

Βενεζουέλα - Ερυθρός Σταυρός: «Δείχνουμε το πρόσωπο της αλληλεγγύης»

Όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Κώστας Γαβριηλίδης, το πρώτο κλιμάκιο αποτελείται από επτά εθελοντές Σαμαρείτες – Διασώστες, οι οποίοι ταξιδεύουν με πλήρη διασωστικό εξοπλισμό, μεταξύ άλλων κοπτικά μηχανήματα και διασωστικά σχοινιά, ώστε να συμμετάσχουν στις επιχειρήσεις απεγκλωβισμού σε κατεστραμμένα κτίρια.

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«Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός για άλλη μία φορά δείχνει το αλληλέγγυο πρόσωπό του και το ανθρωπιστικό του καθήκον να συνδράμει οποιονδήποτε πολίτη, σε οποιαδήποτε χώρα υπάρχει ανάγκη», τόνισε.

Σύμφωνα με τον κ. Γαβριηλίδη, η ελληνική αποστολή δεν θα περιοριστεί μόνο στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, αλλά θα παρέχει και υγειονομική βοήθεια, καθώς οι υποδομές υγείας στη σεισμόπληκτη περιοχή έχουν υποστεί σοβαρές καταστροφές.

Παράλληλα, ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στην ψυχοκοινωνική υποστήριξη των πληγέντων, πολλοί από τους οποίους έχουν χάσει συγγενείς ή τα σπίτια τους.

«Υπάρχει τεράστια ανάγκη και έχει καταστραφεί μεγάλο μέρος του υγειονομικού πλαισίου της χώρας. Πέραν αυτού, θα παρέχουμε και ψυχοκοινωνική υποστήριξη, καθώς χιλιάδες άνθρωποι έχουν χάσει τους δικούς τους ανθρώπους ή έχουν μείνει χωρίς σπίτι», επισήμανε.