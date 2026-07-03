Θαύμα στα ερείπια της Βενεζουέλας: Ανασύρθηκε ζωντανός 8 ημέρες μετά τον φονικό σεισμό

Επιζήσας του διπλού σεισμού ο οποίος έπληξε τη Βενεζουέλα την 24η Ιουνίου κατορθώθηκε χθες Πέμπτη να ανασυρθεί από τα συντρίμμια, έπειτα από πολυήμερες προσπάθειες σωστικών συνεργείων, οκτώ ολόκληρες ημέρες μετά την καταστροφή, σπάνια χαρμόσυνη εξέλιξη με ζοφερό φόντο τους αναρίθμητους νεκρούς και την αδιανόητη καταστροφή.

Η διάσωση ήταν αποτέλεσμα εξαιρετικά περίπλοκης επιχείρησης, που άρχισε τη Δευτέρα, με τη συμμετοχή διασωστών από επτά χώρες, διαπίστωσε το Γαλλικό Πρακτορείο στην Κάτια λα Μαρ, στην πολιτεία Λα Γουάιρα (βόρεια).

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο συγκεκριμένος τομέας είναι από αυτούς που χτυπήθηκαν πιο σκληρά από τους σεισμούς 7,2 και 7,5 βαθμών, που άφησαν πίσω τους σχεδόν 2.600 νεκρούς και χιλιάδες αγνοούμενους.

Ο Ερνάν Χιλ, φύλακας, 43 ετών, βγήκε πάνω σε φορείο από τα συντρίμμια του επταώροφου κτιρίου που καταπλάκωσε το κουβούκλιο μέσα στο οποίο βρισκόταν παγιδευμένος.

«Είναι αληθινά θαύμα», ανάσανε η σύζυγός του Γκουσμπιμάρ Γκονσάλες, εν μέσω έντονων ομαδικών συναισθηματικών αντιδράσεων.

Η διάσωσή του ξανάδωσε πνοή στις λιγοστές ελπίδες να βρεθούν και να σωθούν επιζήσαντες, παρότι θεωρείται πως κατά κανόνα τα θύματα που παγιδεύονται σε κτίρια που καταρρέουν ελάχιστες πιθανότητες υπάρχουν να παραμείνουν στη ζωή έπειτα από 72 ώρες.

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Ο θάνατος είναι παντού. Σε δεκάδες κατεστραμμένα κτίρια, διακρίνεται γραμμένο το γράμμα D, που σημαίνει deceased (αποβιώσαντες στα αγγλικά), κατά τη διεθνή ταξινόμηση σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης έπειτα από σεισμούς, και βάζει τέλος στις ελπίδες πως θα βρεθούν άνθρωποι ζωντανοί.

Ο πιο πρόσφατος επίσημος απολογισμός, που δεν είναι παρά προσωρινός, κάνει λόγο για 2.595 νεκρούς και 12.400 τραυματίες· τον ανακοίνωσε χθες το βράδυ (τοπική ώρα) η υπηρεσιακή πρόεδρος Ντέλσι Ροδρίγκες, τονίζοντας πως οι έρευνες για να βρεθούν επιζήσαντες συνεχίζονται.

Οι πλήρεις διαστάσεις της καταστροφής δεν είναι ακόμη γνωστές. Οι αρχές στο Καράκας αποφεύγουν να δώσουν συγκεκριμένους αριθμούς για τους αγνοούμενους, ο ΟΗΕ ωστόσο εκτιμά πως μπορεί να φτάνουν ως ακόμη και τους 50.000.

Η πρόεδρος Ροδρίγκες, που κήρυξε επταήμερο εθνικό πένθος για τα θύματα του πιο ισχυρού σεισμού που έπληξε τη χώρα τον τελευταίο αιώνα και πλέον, διαβεβαίωσε εξάλλου πως «κανένας δεν θα ενταφιαστεί σε ομαδικούς τάφους».

Υπερασπίστηκε το πώς διαχειρίζονται οι αρχές την κρίση, καθώς επικρίνεται από πολλούς για την καθυστέρηση των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης.

«Τις πρώτες 24 ώρες, το προσωπικό που αναπτύχθηκε ήταν 4.000 δημόσιοι λειτουργοί. Σε 48 ώρες, είχαμε 19.000 ανθρώπους» στους τόπους της καταστροφής, ανέφερε.

Ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Χόρχε Ροδρίγκες, αδελφός της υπηρεσιακής προέδρου, ανέφερε αυτή την εβδομάδα πως την 24η Ιουνίου στην πόλη Λα Γουάιρα βρίσκονταν κάπου 30.000 άνθρωποι, από τους οποίους 6.461 διασώθηκαν και πάνω από 13.000 βγήκαν από συντρίμμια μόνοι τους ή χάρη στη βοήθεια συγγενών και φίλων. Η τύχη των υπολοίπων παραμένει άγνωστη.

Ομάδες από τις ΗΠΑ, το Σαλβαδόρ, την Κόστα Ρίκα, την Πορτογαλία, το Μεξικό, τη Χιλή και τη Βενεζουέλα έσκαβαν για πάνω από τρεις ημέρες για να βγάλουν από τα συντρίμμια τον Ερνάν Χιλ, φροντίζοντας να έχει νερό και οξυγόνο.

Διασώστες αγκαλιάστηκαν και ξέσπασαν σε επευφημίες όταν εντέλει μπόρεσε να βγει από σήραγγα μήκους τριών μέτρων που διανοίχτηκε στο πλαίσιο της επιχείρησης.

Οι ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης έχουν πλημμυρίσει φωτογραφίες παιδιών, ηλικιωμένων, ζευγαριών, με τα ονόματά τους, την περιγραφή τους, αριθμούς τηλεφώνων και εκκλήσεις για πληροφορίες σχετικά με την τύχη τους.

Μπροστά στα συντρίμμια, κάτοικοι διαβεβαιώνουν πως δικοί τους είναι ακόμα ζωντανοί και καταγγέλλουν πως οι αρχές είναι απούσες.

Η Μάιρα Σεκέιρα, 58 ετών, λέει πως ο ανιψιός της είναι θαμμένος στα συντρίμμια. «Προσπαθήσαμε να φτάσουμε σ’ αυτόν, αλλά δεν υπάρχουν αρκετά μηχανήματα ούτε προσωπικό να μας βοηθήσει. Δεν υπάρχουν διασώστες».

Τέτοιες διαμαρτυρίες είναι συνεχείς από την αρχή με κατοίκους να λένε πως οι αρχές μένουν άπρακτες, παρά τις ενισχύσεις από 27 χώρες, που έστειλαν ειδικούς και ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους.

Με «το ένα μάτι ανοικτό»

Το εύρος της καταστροφής έχει βυθίσει σε χάος μέρος της χώρας, που ήδη αντιμετώπιζε πολυετή σοβαρή οικονομική κρίση.

Οι αρχές έχουν ανοίξει κέντρα διανομής βοήθειας, όμως κάποιοι από τους επιζήσαντες λένε πως νιώθουν ότι τους υποστήριξαν περισσότεροι ξένοι και εθελοντές.

Η τραγωδία άφησε χιλιάδες ανθρώπους στον δρόμο -- κόσμος κοιμάται σε χώρους στάθμευσης, σε γήπεδα, σε υπαίθριους αυτοσχέδιους καταυλισμούς.

Η Νοέμι Κοντρέρας, 25 ετών, πήγε σε πάρκο στο Καράκας που μεταμορφώθηκε σε καταφύγιο, αλλά δεν αισθάνεται ασφαλής. «Φοβάμαι ότι αν κοιμηθώ θα μου πάρουν το παιδί μου», λέει, καθώς κυκλοφορούν φήμες για κακοποιήσεις ανηλίκων. «Κοιμάμαι με το ένα μάτι ανοικτό», λέει η Μπετσαμπέτ Μαλένο, 39 ετών.

Πολλοί διαμαρτύρονται για τις συνθήκες στις οποίες είναι αναγκασμένοι να ζουν, σε σκηνές, χωρίς επαρκή τροφή. «Κάποιες φορές καταφέρνουμε να βρούμε τρόφιμα, κάποιες όχι», εξηγεί η Νοέμι Κοντρέρας.

Το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) των Ηνωμένων Εθνών απηύθυνε αυτή την εβδομάδα επείγουσα έκκληση να συγκεντρωθούν καταρχήν 50 εκατομμύρια δολάρια, για να μπορέσει να διανείμει τρόφιμα σε περίπου 500.000 σεισμοπαθείς μέσα στους επόμενους τρεις μήνες.