Έσπασε αγωγός λυμάτων στη Συγγρού - Προβλήματα στην κυκλοφορία

Προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο Συγγρού, καθώς έσπασε αγωγός λυμάτων της ΕΥΔΑΠ.

Σύμφωνα και με τις εικόνες που μεταφέρει το Orange Press Agency, αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων πραγματοποιείται με ιδιαίτερη δυσκολία στο ρεύμα της Συγγρού προς Πειραιά.

Στο σημείο έχει σπεύσει συνεργείο της Περιφέρειας Αττικής και της ΕΥΔΑΠ για να αντιμετωπίσουν το συμβάν.

Η δυσοσμία στην περιοχή είναι ιδιαίτερα έντονη.