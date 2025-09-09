Έσπασε αγωγός στο ΠΑΓΝΗ: Ποσότητα νερού καταπλάκωσε ασθενή και τραυματίστηκε στο κεφάλι

Έσπασε σήμερα τα ξημερώματα (09/09) αγωγός νερού στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ) με τα νερά να πέφτουν πάνω σε κρεβάτι ασθενούς με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του.

Το γεγονός έλαβε χώρα στις 2 τα ξημερώματα σε δωμάτιο της Καρδιολογικής Κλινικής. Την ώρα που έπεσε τεράστια ποσότητα νερού, ο ασθενής κοιμόταν.

Οι υπόλοιποι ασθενείς νόμιζαν πως έγινε σεισμός. Ωστόσο, όπως γρήγορα αντιλήφθηκαν, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο αγωγός είχε σπάσει και είχε πέσει πάνω στο κρεβάτι όπου βρισκόταν ο άνδρας.

Τραυματίστηκε στο κεφάλι και εντός των επόμενων ωρών θα υποβληθεί σε αξονική τομογραφία ώστε να φανεί η πλήρη εικόνα των τραυμάτων.

Παράλληλα, όλος ο χώρος του θαλάμου όπου φιλοξενούνται έξι ασθενείς πλημμύρισε με εργαζόμενους, νοσηλευτές και γιατρούς οι οποίοι προσπαθούσαν να απομακρύνουν τα νερά.

ΠΑΓΝΗ: Τι αναφέρει ο πρόεδρος Εργαζομένων

«Τέτοια συμβάντα έχουν συμβεί και στο παρελθόν. Δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο», λέει ο πρόεδρος των Εργαζομένων του ΠΑΓΝΗ, Δημήτρης Βρύσαλης.

Ο κ. Βρύσαλης τονίζει πως ανά καιρούς υπάρχουν προβλήματα με τους αγωγούς και πλημμυρίζουν διάφοροι χώροι του νοσοκομείου.

«Αυτά συμβαίνουν όταν η διαφύλαξη της ανθρώπινης ζωής, οι προληπτικές παρεμβάσεις, η συντήρηση και επισκευή των δημόσιων δομών θεωρούνται κόστος.

Κι αυτό γιατί η συντήρηση των εγκαταστάσεων, οι τεχνικές εργασίες και οι άμεσες παρεμβάσεις σε περιπτώσεις βλαβών ή δυσλειτουργιών είναι απαιτητικό έργο με το οποίο έχει επιφορτιστεί το ελάχιστο μόνιμο προσωπικό που έχει απομείνει στην Τεχνική Υπηρεσία του ΠΑΓΝΗ», επισημαίνει σχετικά ο κ. Βρύσαλης.

