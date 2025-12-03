Έστησαν χριστουγεννιάτικο δέντρο οι αγρότες της Καρδίτσας: Πάνω από 1.000 τρακτέρ στο μπλόκο

Πάνω από 1.000 τρακτέρ παρέταξαν οι αγρότες στο μπλόκο της Καρδίτσας, το οποίο είναι από τα πιο ισχυρά της τρέχουσας κινητοποίησης των αγροτών.

Οι εκπρόσωποι των αγροτών επισημαίνουν σε όλους τους τόνους ότι θα συνεχίσουν το μπλοκάρισμα του δρόμου και τις κινητοποιήσεις τουλάχιστον μέχρι την Παρασκευή, ζητώντας την άμεση ικανοποίηση των αιτημάτων τους.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο του Orange Press Agency, στο σημείο έχουν στήσει σκηνές, ακόμα και χριστουγεννιάτικο δέντρο, θέλοντας να δείξουν ότι εξετάζουν το ενδεχόμενο να παρατείνουν την κινητοποίησή τους μέχρι τα Χριστούγεννα.