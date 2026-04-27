Εθνική οδός Πατρών - Πύργου: Οδηγούσε με την όπισθεν σε τούνελ για 1μιση χιλιόμετρο

Οδηγός εντοπίστηκε να κινείται με την όπισθεν στην Εθνική οδό Πατρών - Πύργου, εντός τούνελ, και από θαύμα φέρεται να αποφεύχθηκε σοβαρό ατύχημα.
Στο βίντεο που εξασφάλισε ο Alpha, φαίνεται το όχημα να κινείται αντίθετα στο ρεύμα προς Πύργο, στην δεξιά λωρίδα. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο οδηγός μπήκε καταλάθος στο ρεύμα βγαίνοντας από έξοδο και οδηγούσε κατ' αυτόν τον τρόπο για 1μιση χιλιόμετρο προκειμένου να γυρίσει πίσω στην έξοδο και να ακολουθήσει τον σωστό δρόμο.
Μάλιστα, η επικίνδυνη πράξη φέρεται να έγινε ώρες αιχμής, καθώς στο ντοκουμέντο φαίνονται πολλά άλλα οχήματα στο σημείο.
- Απίστευτο περιστατικό στο Παγκράτι: Οδηγός μηχανής ξυλοκόπησε 36χρονη επειδή δεν ήθελε να περιμένει να παρκάρει
- Μπεν Στίλερ: Πώς ένα tweet 3 λέξεων προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων μετά τους πυροβολισμούς στην Ουάσινγκτον
- Καταγγελία ΟΙΕΛΕ για το homeschooling: «Περίεργη έκρηξη αιτήσεων μαθητών ιδιωτικών σχολείων για κατ’ οίκον διδασκαλία»
- Κρήτη: Πάνω σε ελιά κατέληξε το στρατιωτικό ελικόπτερο - Σώθηκε το πλήρωμα
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.