Εθνική οδός Πατρών - Πύργου: Οδηγούσε με την όπισθεν σε τούνελ για 1μιση χιλιόμετρο

Οδηγός εντοπίστηκε να κινείται με την όπισθεν στην Εθνική οδό Πατρών - Πύργου, εντός τούνελ, και από θαύμα φέρεται να αποφεύχθηκε σοβαρό ατύχημα.

Στο βίντεο που εξασφάλισε ο Alpha, φαίνεται το όχημα να κινείται αντίθετα στο ρεύμα προς Πύργο, στην δεξιά λωρίδα. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο οδηγός μπήκε καταλάθος στο ρεύμα βγαίνοντας από έξοδο και οδηγούσε κατ' αυτόν τον τρόπο για 1μιση χιλιόμετρο προκειμένου να γυρίσει πίσω στην έξοδο και να ακολουθήσει τον σωστό δρόμο.

Μάλιστα, η επικίνδυνη πράξη φέρεται να έγινε ώρες αιχμής, καθώς στο ντοκουμέντο φαίνονται πολλά άλλα οχήματα στο σημείο.



