Εθνικό Απολυτήριο: Πότε θα εφαρμοστεί το νέο σύστημα εισαγωγής στα Πανεπιστήμια - Τι προβλέπει

Με βάση τις ανακοινώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη από το βήμα της ΔΕΘ, φαίνεται ότι η Υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, εξετάζει το ενδεχόμενο του «Εθνικοιύ Απολυτηρίου», ενός νέου μέτρου που αλλάζει τα δεδομένα στον τρόπο εισαγωγής των μαθητών στα Πανεπιστήμια.

Συγκεκριμένα, όπως επισημαίνεται στο Open, το νέο μέτρο το οποίο η κυβέρνηση στοχεύει να φέρει το 2029 - 2030, δεν προβλέπει την κατάργηση των Πανελλαδικών Εξετάσεων αλλά φαίνεται ότι θα συνυπολογίζεται ο βαθμός των τριών τάξεων λυκείου, με βαρύτητα ανάλογα την τάξη.

Θα υπάρχουν πανελλαδικού τύπου εξετάσεις σε κάθε τάξη και θα ενισχυθεί η τράπεζα θεμάτων. Μάλιστα, σύμφωνα με τον κύριο Ακτύπη, οργανωτικό Γραμματέα της ΟΛΜΕ πρόκειται για καθολική τράπεζα θεμάτων, δηλαδή εφαρμογή της στο 100%.

Ο γραμματέας της ΟΛΜΕ, ανέφερε μεταξύ άλλων, ανησυχίες για το ότι πολλοί μαθητές δεν μπορούν να ανταποκριθούν οικονομικά σε τρία έτη φροντιστηρίων.

Η Σοφία Ζαχαράκη, σύμφωνα με την ΕΡΤ, υπογράμμισε ότι είναι «ανοιχτή στον διάλογο με επιστημονική τεκμηρίωση» και γνωστοποίησε ότι έχουν ήδη συγκροτηθεί δύο επιστημονικές επιτροπές με τη συμμετοχή του ΙΕΠ και πανεπιστημιακών, οι οποίες επεξεργάζονται σενάρια για τον τρόπο συνυπολογισμού των βαθμών της Β΄ και Γ΄ Λυκείου στον τελικό βαθμό απολυτηρίου.