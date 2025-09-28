Έτρεχε με 208 χλμ την ώρα στην εθνική οδό - Πώς τον εντόπισαν οι Αρχές

«Από αστυνομικούς των Ομάδων Ελέγχου & Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α) της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής συνελήφθη 42χρονος ημεδαπός, ο οποίος εντοπίστηκε πρώτες πρωινές ώρες της 26-9-2025 επί της Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας, στην περιοχή της Κηφισιάς, να κινείται με ταχύτητα 208 χλμ/ώρα».
Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.: «Συγκεκριμένα διαπιστώθηκε μέσω συσκευής radar ότι ο 42χρονος κινούνταν με 208 χλμ/ώρα αντί του ανωτάτου επιτρεπομένου ορίου των 130 χλμ/ώρα, με αποτέλεσμα την πρόκληση κινδύνου για τους λοιπούς χρήστες της οδού.
Στον οδηγό του εν λόγω οχήματος επιβλήθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις ενώ σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση.
Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του δικογραφία από το Β’ Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Π.Α.Θ.Ε. Αττικής, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα».
