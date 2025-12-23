Έτσι θα ήταν ένα κόμμα Καρυστιανού: Με ποιους δεν θα συνεργαζόταν και το ενδεχόμενο που αφήνει ανοιχτό

Στις προετοιμασίες για δημιουργία νέου πολιτικού φορέα με επικεφαλής τη Μαρία Καρυστιανού αναφέρθηκε η στενή συνεργάτιδα και δικηγόρος της, Μαρία Γρατσία.

Όπως τόνισε, «η κ. Καρυστιανού [...] δεν θέλει οποιαδήποτε συνεργασία με οποιοδήποτε πρόσωπο που έχει αναμειχθεί με την πολιτική στο παρελθόν».

Επιπλέον, η κ. Γρατσία αναφέρθηκε στα πρόσωπα που αναμένεται να απαρτίζουν τον νέο πολιτικό φορέα, λέγοντας συγκεκριμένα: «Εξαίρετες προσωπικότητες με πολύ καλό επαγγελματικό και γνωστικό υπόβαθρο έχουν προσεγγίσει με δική τους πρωτοβουλία την κ. Καρυστιανού».

«Άνθρωποι οι οποίοι έχουν πολύ καλό μορφωτικό επίπεδο και εμπειρία από τη δουλειά, την καθημερινότητα, την εργασία και όχι θεωρητικές προσεγγίσεις, δηλαδή να είμαστε βολεμένοι σε μία καρέκλα και να μην έχουμε επαφή με την κοινωνία, να μην έχουμε αναλάβει υποχρεώσεις, ευθύνες, να μην έχουμε πληρώσει τους εργαζόμενους, τους συνεργάτες μας», είπε η συνεργάτιδα της Μαρίας Καρυστιανού, συνεχίζοντας:

«Άνθρωποι, δηλαδή, από την αγορά που βιώνουν στην καθημερινότητά τους τα προβλήματα, τα οποία αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία, έχουν αναλάβει ευθύνες, που είναι πολύ σημαντικό κριτήριο και δείκτης ωριμότητας και εμπειρίας και παράλληλα έχουν τις γνώσεις και το γνωστικό υπόβαθρο προκειμένου με όλα αυτά τα εργαλεία, δηλαδή και με τη γνώση και με την εμπειρία, να συνδράμουν στη διαμόρφωση εμπεριστατωμένων, στοιχειοθετημένων λύσεων, απτών, πρακτικών, μέσα από την πράξη προκειμένου ουσιαστικά να αντιμετωπιστούν προβλήματα, τα οποία απασχολούν τη χώρα, που απασχολούν όλους μας».

«Εξ όσων γνωρίζω, στη συντριπτική πλειοψηφία τους δεν θα έχουν σχέση με την πολιτική», επισήμανε ακόμα η Μαρία Γρατσία.