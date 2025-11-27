Μενού

Εurostat: Πάνω από 81 εκατ. επισκέπτες μέσω θαλάσσης στη χώρα μας - Δεύτεροι στις θαλάσσιες μεταφορές

H Eλλάδα βρίσκεται στη δεύτερη θέση στις θαλάσσιες μεταφορές μετά την Ιταλία, υποδεχόμενη πάνω από 81 εκατομμύρια επισκέπτες,

Τα στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat δείχνουν ότι η χώρα μας  αναδεικνύεται δεύτερη στην επισκεψιμότητα μέσω θαλάσσης, με τα λιμάνια της Ελλάδας να καταγράφουν από τα μεγαλύτερα νούμερα επισκεπτών για το 2024.

Συγκεκριμένα, βρισκόμαστε αμέσως μετά την Ιταλία, η οποία βρίσκεται στην κορυφή των θαλάσσιων μεταφορών, υποδεχόμενη 93,5 εκατομμύρια επιβάτες (22,7% του συνόλου). Η Ελλάδα υποδέχθηκε 81,1 εκατομμυρία (19,7%), ενώ τρίτη ήρθε η Δανία με 41,3 εκατομμύρια επιβάτες.

Τα τρία πιο πολυσύχναστα λιμάνια ήταν ιταλικά: Μεσσήνη (11,4 εκατ.), Ρέτζιο ντι Καλάμπρια (11,2 εκατ.) και Νάπολη (11 εκατ.), ενώ ο Πειραιάς βρέθηκε τέταρτος με 10 εκατομμύρια επιβάτες.

Από το 2019 έως το 2024, η Ελλάδα κατάφερε να αυξήσει τους επιβάτες της κατά 7,1 εκατομμύρια, σημειώνοντας σημαντική άνοδο της τάξεως του 9,7%, η Ιταλία κατά 7 εκατ. (+8%) και η Μάλτα κατά 2 εκατ. (+14,9%). Αντίθετα, Σουηδία, Φινλανδία και Γερμανία κατέγραψαν σημαντικές μειώσεις στους επισκέπτες τους.

Συνολικά, τα λιμάνια της ΕΕ υποδέχθηκαν 412,3 εκατομμύρια επιβάτες, αριθμός που αυξήθηκε κατά 4,8% σε σχέση με το 2023, όμως έχει μειωθεί ελαφρώς (-1,4%) αν τον συγκρίνουμε με το 2019.

