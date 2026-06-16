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Εξαφάνιση 16χρονης στη Μεταμόρφωση: Συναγερμό ηχεί το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Συναγερμός έχει ηχήσει στις αρχές και στο «Χαμόγελο του Παιδιού» για την εξαφάνιση της 16χρονης Γαβριέλας – Χριστίνας Δ

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Χαμόγελο του Παιδιού
Χαμόγελο του Παιδιού | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΕΛΤΕΣ/ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Συναγερμός έχει ηχήσει στις αρχές και στο «Χαμόγελο του Παιδιού» για την εξαφάνιση της 16χρονης Γαβριέλας – Χριστίνας Δ., τα ίχνη της οποίας χάθηκαν το μεσημέρι της Δευτέρας (15/06) στη Μεταμόρφωση.

Το «Χαμόγελο» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση της ανήλικης σήμερα Τρίτη «16/6» και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς της καθώς συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

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Τα στοιχεία της 16χρονης που εξαφανίστηκε | Χαμόγελο του Παιδιού

Η Γαβριέλα- Χριστίνα έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια, ύψος 1.70 και κανονικό βάρος. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο σορτσάκι, σαγιονάρες και γκρι μπλούζα. Έχει προσωρινά τατουάζ στο λαιμό, στο αριστερό χέρι και στον δεξί πόδι.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

 

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