Αυξάνονται τα «κρούσματα» λαγοκέφαλου στις ελληνικές παραλίες: Τι πρέπει να κάνετε αν σας δαγκώσει

Συναγερμός έχει σημάνει στις ελληνικές παραλίες για την αυξανόμενη παρουσία του ψαριού «λαγοκέφαλος», του οποίου το τσίμπημα μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.

Το ψάρι, που μέχρι πρότινος ζούσε κυρίως στον Ειρηνικό και τον Ινδικό Ωκεανό, έχει μεγάλα δόντια και μπορεί να δαγκώσει σοβαρά ακριβώς γιατί έχει ισχυρές σιαγόνες που μοιάζουν με ράμφος. Αν κάποιος λουόμενος έρθει αντιμέτωπος με περιστατικό, πρέπει να τοκαταπολεμήσει για να αποφευχθούν μολύνσεις.

Ο Ερυθρός Σταυρός ανήρτησε βίντεο με οδηγίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για να είμαστε προετοιμασμένοι για παν ενδεχόμενο.

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Ερυθρός Σταυρός: Τι πρέπει να κάνετε αν σας τσιμπήσει λαγοκέφαλος

Στο βίντεο του Ερυθρού Σταυρού, τονίζεται ότι, είναι καλό να γνωρίζουμε τις πρώτες βοήθειες.

Αναλυτικότερα:

Καθαρίζουμε άμεσα το τραύμα με άφθονο τρεχούμενο καθαρό νερό και σαπούνι . Μην χρησιμοποιούμε για την πλύση θαλασσινό νερό ή αντισηπτικά.

και . Μην χρησιμοποιούμε για την πλύση θαλασσινό νερό ή αντισηπτικά. Σταματάμε την αμορραγία , ασκώντας σταθερή πίεση με καθαρές γάζες ή καθαρό πανί. Αν η αιμορραγία είναι έντονη, διατηρούμε συνεχή πίεση πάνω στο τραύμα, κρατώντας το μέλος πιο ψηλά.

, ασκώντας σταθερή πίεση με καθαρές γάζες ή καθαρό πανί. Αν η αιμορραγία είναι έντονη, διατηρούμε συνεχή πίεση πάνω στο τραύμα, κρατώντας το μέλος πιο ψηλά. Αναζητούμε οπωσδήποτε ιατρική βοήθεια, το τραύμα από το δάγκωμα θα χρειαστεί εξειδικευμένη φροντίδα, αντιτετανικό ορό, ίσως και ράμματα αν το τραύμα είναι βαθύ.

το τραύμα από το δάγκωμα θα χρειαστεί εξειδικευμένη φροντίδα, αντιτετανικό ορό, ίσως και ράμματα αν το τραύμα είναι βαθύ. Σε περίπτωση που βρισκίομαστε σε απομακρυσμένη περιοχή καλούμε πρώτα το 166 ή το 112, παρέχοντας τις πρώτες βοήθειες μέχρι την άφιξή τους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο λαγοκέφαλος, περιέχει στα σπλάχνα του με πολύ ισχυρή νευροτοξίνη, η οποία μπορεί να ποικίλλει, πρέπει να θεωρούνται όλα τα μέλη του σώματος του ψαριού «επικίνδυνα».