Εξαφάνιση 25χρονου από το Μαρούσι - Δημοσιοποιήθηκαν τα στοιχεία του

Το Χαμόγελο του Παιδιού ενημερώνει για την εξαφάνιση ενός 25χρονου από το Μαρούσι τη Δευτέρα (12/01).

Το Χαμόγελο ενημερώθηκε σήμερα για την εξαφάνισή του νεαρού και άμεσα προχώρησε στην κινητοποίηση των αρχών και την δημοσιοποίηση των στοιχείων του, μετά και από αίτημα των συγγενικών του προσώπων.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ενημέρωση, «ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που να θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο».

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε πράσινο ανοιχτό μπουφάν, μαύρο παντελόνι, μαύρο φούτερ. 0 25χρονος χει ύψος 1,80., είναι 80 κιλά, και έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια.

Έφυγε από το σπίτι του με το αυτοκίνητο του μάρκας, Toyota Avensis γκρι με αριθμό πινακίδας ΥΗΧ 7726.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-android και για Apple κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-apple