Πεπεισμένοι ότι η αυτοχειρία του 39χρονου πρώην συντρόφου της 43χρονης, που αγνοείται στο Ηράκλειο Κρήτης, συνδέεται άμεσα με την εξαφάνισή της, εμφανίζονται, σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί της ΥΔΕΕ Ηρακλείου.

Ο 39χρονος είχε αποχωρήσει αργά το βράδυ της Δευτέρας από την αστυνομία, κατόπιν προφορικής εντολής εισαγγελέα, καθώς τα τραύματα στο πρόσωπό του εκτιμήθηκε ότι ενδέχεται να προέρχονταν από τροχαίο ατύχημα στο οποίο φέρεται να ενεπλάκη μόνος του την Κυριακή.

Ωστόσο, το πρωί της Τρίτης κλήθηκε εκ νέου για συμπληρωματική κατάθεση, δηλώνοντας πως θα παρουσιαστεί έως το μεσημέρι. Κάτι τέτοιο δεν συνέβη, καθώς δεν ανταποκρίθηκε στις τηλεφωνικές κλήσεις των αρχών.

Λίγες ώρες αργότερα, οι αστυνομικοί επικοινώνησαν με τον αδελφό του, ο οποίος εντόπισε το όχημά του στη βάση του υψώματος όπου βρίσκεται ο ναός του Προφήτη Ηλία. Ανεβαίνοντας στο σημείο, βρήκε τον 39χρονο νεκρό από πυροβολισμό.

Οι αρχές εκτιμούν ότι ο 39χρονος ενδέχεται να εμπλέκεται στην εξαφάνιση της 43χρονης, με το κρίσιμο χρονικό διάστημα να εντοπίζεται μεταξύ 11:00 και 12:00 το μεσημέρι της Κυριακής.

Το τελευταίο στίγμα του κινητού τηλεφώνου της γυναίκας καταγράφηκε στην περιοχή Αθανάτων, όπου φέρεται να βρέθηκε και ο ίδιος, προκειμένου να καλέσει ταξί μετά το τροχαίο ατύχημα.