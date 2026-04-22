Δύο αντικείμενα έχουν εντοπίσει οι ερευνητές που κάνουν προσπάθειες για τον εντοπισμό της 43χρονης από το Ηράκλειο της Κρήτης, που αγνοείται για τέταρτη ημέρα.

Ειδικότερα και όπως μεταφέρει το patris.gr, έχει εντοπιστεί μία θήκη όπλου αλλά και ένα πακέτο τσιγάρα, στο σημείο όπου είναι σε εξέλιξη η έρευνα, στις Δαφνές.

Το τοπικό μέσο αναφέρει πως τα τσιγάρα είναι της ίδιας μάρκας με αυτά που κάπνιζε ο 39χρονος πρώην σύντροφος της γυναίκας, ο οποίος βρέθηκε νεκρός χθες, με όλα να δείχνουν αυτοκτονία.

Απ΄αυτό δεν προκύπτει απαραίτητα ότι βρισκόταν εκεί καθώς μπορεί να ανήκαν σε οποιονδήποτε.

Τα ευρήματα έχουν αποσταλεί, ήδη, στα εγκληματολογικά εργαστήρια για εξέταση και θα φανεί εάν κρύβουν απαντήσεις για το θρίλερ στην περιοχή.

Πού επικεντρώνεται η έρευνα

Στις επιχειρήσεις για τον εντοπισμό της συμμετέχουν ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας που «χτενίζουν» σπιθαμή προς σπιθαμή τις περιοχές από τις οποίες εκτιμάται ότι πέρασε η 43χρονη.

Στις έρευνες που βρίσκονται σε εξέλιξη από νωρίς το πρωί, συμμετέχει επιπλέον μια ομάδα ΕΜΟΔΕ και ένας σκύλος της Πυροσβεστικής, αλλά πετάει και drone, που δίνει εικόνα από ψηλά.

Οι προσπάθειες έχουν επικεντρωθεί στην περιοχή των Αθανάτων. Και δεν πρόκειται για τυχαία επιλογή καθώς εκεί είχε βρεθεί την Κυριακή ο 39χρονος και είχε φύγει με ταξί, αφού είχε ατύχημα με τη μηχανή του. Δεν αποκλείεται να είχε συνάντηση με την 43χρονη, αλλά αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί.

Σημειώνεται πως ο άνδρας, μετά την προσαγωγή του από την αστυνομία για ανάκριση, είχε ρωτηθεί για ορισμένα τραύματα που έφερε και είχε μιλήσει για το τροχαίο με τη μοτοσυκλέτα του. Αργότερα επιβεβαιώθηκε ότι είχε καλέσει οδική.

Στο σημείο είναι και συγγενικά της πρόσωπα, μεταξύ αυτών και οι δύο γιοι της, που ελπίζουν να βρουν κάποιο ίχνος της.