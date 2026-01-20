Εξαφάνιση Λόρας: Οι πιθανές διαδρομές διαφυγής της ανήλικης προς την Γερμανία

Για δωδέκατη ημέρα η 16χρονη Λόρα από την Πάτρα παραμένει εξαφανισμένη, με τις αρχές να έχουν εντατικοποιήσει τις έρευνες για να εντοπίσουν την ανήλικη, που θεωρείται ότι διέφυγε από το σπίτι της με πιθανό στόχο να επιστρέψει στην Γερμανία, από όπου κατάγεται.

Οι αρχές ερευνούν όλα τα σενάρια και όλες τις πιθανές διαδρομές που θα μπορούσε να ακολουθήσει το κορίτσι προκειμένου να φτάσει στη Γερμανία.

Σύμφωνα με πληροφορίες από ρεπορτάζ της εκπομπής «Αλήθειες με τη Ζήνα» ένα πιθανό σενάριο για την διαφυγή της είναι να κατάφερε να πετάξει με αεροπλάνο, χρησιμοποιώντας πλαστή ταυτότητα.

Οι υπόλοιπες διαδρομές που θα μπορούσε να ακολουθήσει η 16χρονη είναι οδικώς, με τις αρχές να εξετάζουν όλες τις πιθανές ενδιάμεσες στάσεις που θα μπορούσε να την οδηγήσουν μέχρι τη Γερμανία.

Η αστυνομία έχει στραφεί στην αναζήτηση στοιχείων της σε ταξιδιωτικά πρακτορεία και ΚΤΕΛ, καθώς το πιθανότερο είναι να αναχώρησε με λεωφορείο.

Οι πιθανές διαδρομές που μπορεί να ακολούθησε η Λόρα:

Αθήνα - Ηγουμενίτσα - Ιταλία - Αυστρία: 30 ώρες

Αθήνα - Τίρανα - Βερολίνο: 30 ώρες

Αθήνα - Θεσσαλονίκη - Βουδαπέστη - Βερολίνο: 34 ώρες

Παράλληλα, οι γονείς της Λόρας κλήθηκαν ξανά να καταθέσουν σήμερα, Τρίτη 20 Ιανουαρίου, χωρίς να έχει ξεκαθαριστεί ο λόγος: αν χτρειάζεται να δώσουν περαιτέρω εξηγήσεις ή αν υπάρχουν νεότερα σε σχέση με την εξαφάνιση της κόρης τους.