Μενού

Εξαφάνιση Λόρας: Στο «μικροσκόπιο» των αρχών βίντεο από την περιοχή του Ζωγράφου την ημέρα της κακοκαιρίας

Νέο βίντεο από κατάστημα εξετάζουν οι αρχές με φόντο την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας, η οποία αγνοείται από τις αρχές του Ιανουαρίου.

Reader symbol
Newsroom
lora
Ντοκουμέντο από την υπόθεση της εξαφάνισης της Λόρας | SKAI@GLOMEX
  • Α-
  • Α+

Ακόμη δεν έχουν βρεθεί τα ίχνη της 16χρονης Λόρας η οποία αγνοείται από τον Ιανουάριο .Ωστόσο, νέο βίντεο από την περιοχή του Ζωγράφου, εξετάζουν οι αρχές. 

Όπως μεταφέρει ο ΣΚΑΙ, οι αρχές έχουν στα χέρια τους ένα ντοκουμέντο, που δείχνει μια νεαρή, η οποία μοιάζει με το εξαφανισμένο παιδί από την Πάτρα, σε κατάστημα στου Ζωγράφου. 

Το κορίτσι ρωτάει κάτι για τον τομέα παραλαβής προϊόντων εταιρείας κούριερ.  Όσα φαίνονται στο βίντεο, που ήρθε τώρα στη δημοσιότητα, έλαβαν χώρα την Τετάρτη, την ημέρα που η κακοκαιρία έπληξε την Αττική.  Η κοπέλα στο στιγμιότυπο απεικονίζεται με σκούρο μπουφάν και κουκούλα, κάτι που ραιρι'αζει στο προφιλ της ανήλικης. 

Ωστόσο, ο Πρόεδρος των Αστυνομικών Αττικής, κύριος Καλλιακμάνης δεν δηλώνει με βεβαιότητα ότι πρόκειται για την κοπέλα. Ειδικότερα, επισημαίνει ότι η Λόρα φορούσε κουκούλα για να κρύψει τα χαρακτηριστικά της, αλλά την ημέρα της κακοκαιρίας θα μπορούσαν πολλά άτομα να έχουν παρόμοι ντύσιμο. 

Επίσης, η μητέρα της φέρεται να είδε το βίντεο και να μην μπορούσε να πει με βεβαιότητα στις αρχές αν είναι η κόρη της, σύμφωνα με τα όσα είπε ο κύριος Καλλιακμάνης.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ