Εξαφάνιση Λόρας: Στο «μικροσκόπιο» των αρχών βίντεο από την περιοχή του Ζωγράφου την ημέρα της κακοκαιρίας

Ακόμη δεν έχουν βρεθεί τα ίχνη της 16χρονης Λόρας η οποία αγνοείται από τον Ιανουάριο .Ωστόσο, νέο βίντεο από την περιοχή του Ζωγράφου, εξετάζουν οι αρχές.

Όπως μεταφέρει ο ΣΚΑΙ, οι αρχές έχουν στα χέρια τους ένα ντοκουμέντο, που δείχνει μια νεαρή, η οποία μοιάζει με το εξαφανισμένο παιδί από την Πάτρα, σε κατάστημα στου Ζωγράφου.

Το κορίτσι ρωτάει κάτι για τον τομέα παραλαβής προϊόντων εταιρείας κούριερ. Όσα φαίνονται στο βίντεο, που ήρθε τώρα στη δημοσιότητα, έλαβαν χώρα την Τετάρτη, την ημέρα που η κακοκαιρία έπληξε την Αττική. Η κοπέλα στο στιγμιότυπο απεικονίζεται με σκούρο μπουφάν και κουκούλα, κάτι που ραιρι'αζει στο προφιλ της ανήλικης.

Ωστόσο, ο Πρόεδρος των Αστυνομικών Αττικής, κύριος Καλλιακμάνης δεν δηλώνει με βεβαιότητα ότι πρόκειται για την κοπέλα. Ειδικότερα, επισημαίνει ότι η Λόρα φορούσε κουκούλα για να κρύψει τα χαρακτηριστικά της, αλλά την ημέρα της κακοκαιρίας θα μπορούσαν πολλά άτομα να έχουν παρόμοι ντύσιμο.

Επίσης, η μητέρα της φέρεται να είδε το βίντεο και να μην μπορούσε να πει με βεβαιότητα στις αρχές αν είναι η κόρη της, σύμφωνα με τα όσα είπε ο κύριος Καλλιακμάνης.