Εξαφάνιση ψαρά στο Γύθειο: O «γρίφος» με τον ήχο στο βίντεο από το καΐκι - Η εκτίμηση Καλλιακμάνη

«Γρίφο» αποτελεί η εξαφάνιση του 60χρονου ψαρά στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του Γυθείου, στην Πελοπόννησο.

Μιλώντας στο Mega, Γιώργος Καλλιακμάνης, απορρίπτει το ενδεχόμενο να οφείλεται η εξαφάνιση σε εγκληματική ενέργεια.

Την απόδειξη στο σενάριο του κύριου Καλλιακμάνη, δίνει βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας από κάμερες στο πλοίο, που δείχνει ότι ακούγεται μόνο ένας γδούπος και δεν προκύπτει η παρουσία άλλου ατόμου στο καΐκι.

Συγγενείς του λένε ότι το πιο πιθανό σενάριο είναι να έπεσε στη θάλασσα, είτε να μπλέχτηκε στα δίχτυα, είτε να έπαθε κάποιο πρόβλημα υγείας πχ καρδιά και λόγω αυτού να προκλήθηκε η πτώση.

Αναφορικά με την ποινική εικόνα του 60χρονου, ο πρώην σύντροφός του επισημαίνει μόνο ότι είχε κατηγορηθεί για λαθραία τσιγάρα. Ωστόσο, είχε γίνει δικαστήριο στο Ναύπλιο και είχε αθωωθεί, αποκλείοντας το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

Η δήλωση Καλλιακμάνη για τον ψαρά στο Γύθειο

Τα σενάρια των συγγενών του 60χρονου, επιβεβαιώνει εν μέρει και ο κύριος Καλλιακμάνης: «Στο βίντεο ακούγεται μόνο ένας γδούπος. Δεν ακούγεται το σκάφος να παίρνει ταχύτητα, γιατί αν έδινε γκάζια θα ακουγόταν.

Πιο πιθανό σενάριο είναι είτε να τον τράβηξε το δίχτυ , που δεν έχει να λέει ότι ήταν Ο.Υ.Κ.ας είναι δύσκολο να ξεμπλεχτείς από το δίκτυ. Μπορεί να πνίγηκε ή να λιποθύμησε.

Αν είχε συμβεί εγκληματική ενέργεια θα υπήρχε κάποιο άλλο στοιχείο. Ή θα σταματούσε το σκάφος ή θα έβαζε φουλ τις μηχανές», είπε μεταξύ άλλων.