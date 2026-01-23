Εξαφάνιση της Λόρα: «Ποια είναι η Άννα» - Το νέο πρόσωπο που ανατρέπει την έρευνα

Η εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας παραμένει ένα σκοτεινό μυστήριο, με τους αστυνομικούς να στρέφουν πλέον το ενδιαφέρον τους σε μία κοπέλα ουκρανικής καταγωγής, με την οποία η ανήλικη είχε έρθει κοντά το τελευταίο διάστημα.

Οι δύο τους φοιτούσαν στο ίδιο σχολείο, όμως η σχέση αυτή φαίνεται πως είχε προκαλέσει έντονη ανησυχία στην οικογένεια της Λόρας.

Τι αποκαλύπτουν συμμαθητές και γονείς

Πατέρας συμμαθήτριας της 16χρονης μίλησε στο Live News, περιγράφοντας όσα γνώριζε για τη μυστηριώδη φίλη: «Στο σχολείο υπάρχει κάποιο κορίτσι το οποίο είναι και αυτό από το εξωτερικό. Δεν ξέρω λεπτομέρειες, ξέρω ότι ήταν ένα κορίτσι το οποίο ήταν από το εξωτερικό».

Σύμφωνα με φίλες της Λόρας, η ανήλικη είχε αναφέρει ότι οι γονείς της –και κυρίως ο πατέρας της– δεν είχαν συμπαθήσει την κοπέλα που ονομαζόταν Άννα. Για τον λόγο αυτό δεν της επέτρεπαν να κάνει στενή παρέα μαζί της.

Μία από τις φίλες της 16χρονης κατέθεσε: «Μας έλεγε ότι η οικογένειά της, και κυρίως ο πατέρας της, έκανε έλεγχο στο κινητό κάθε μέρα. Δεν είναι ότι δεν την άφηναν να βγαίνει έξω, αλλά ήθελαν να γνωρίζουν με ποιους μιλάει.

Μας έλεγε η Λόρα ότι με μία κοπέλα από την Ουκρανία οι γονείς της δεν την άφηναν να την κάνει παρέα, αλλά δεν μας έλεγε τον λόγο, απλά δεν την είχαν συμπαθήσει».

Πατέρας άλλης φίλης της Λόρας αποκάλυψε επιπλέον στοιχεία: «Είχε αναφέρει ότι οι γονείς της δεν την άφηναν να την βλέπει.

Είχε πει ότι κάποια δώρα που έχει αγοράσει, κάποια πράγματα που έχει αγοράσει, τα έχει αγοράσει για να τα δώσει σε κάποιο κορίτσι. Το κινητό, ας πούμε, είχε πει ότι το ’χει αγοράσει για μία φίλη της.

Όταν κάλεσε το ταξί είπε ότι ήταν για μία φίλη της, Άννα, η οποία είναι ενήλικας και θέλει να πάει στην Αθήνα για να δει τη γιαγιά της».

Τα δύο σενάρια που εξετάζει η Αστυνομία

Οι Αρχές προσπαθούν να ξετυλίξουν το κουβάρι της υπόθεσης και εξετάζουν δύο βασικές εκδοχές:

Η Άννα να μην υπάρχει πραγματικά , αλλά να αποτελεί επινόηση της Λόρας ώστε να οργανώσει τη φυγή της χωρίς να κινήσει υποψίες.

Η Άννα να είναι υπαρκτό πρόσωπο, κάτι που θα εξηγούσε και τη διαγραφή των social media της 16χρονης, πιθανόν για να μην αποκαλυφθούν οι συνομιλίες τους.

Το τελευταίο στοιχείο πριν εξαφανιστεί

Σύμφωνα με μαρτυρία, η Λόρα είχε αφήσει μια τσάντα με δύο-τρία προσωπικά αντικείμενα σε φίλη της, ζητώντας της να τα παραδώσει στο σχολείο την ημέρα της εξαφάνισης.

Το μυστήριο γύρω από την Άννα και τον ρόλο της στην υπόθεση παραμένει πυκνό, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται με αμείωτη ένταση.