Εξαφανισμένος ο Τσιτσιπάς: Η αλήθεια για το δίπλωμά του και την παράδοση στις Αρχές

Η υπόθεση του Στέφανου Τσιτσιπά συνεχίζει να προκαλεί αντιδράσεις, καθώς ο Έλληνας τενίστας δεν έχει ακόμη παραδώσει το δίπλωμα οδήγησής του στην Τροχαία, παρά την προθεσμία που του είχε δοθεί.
Ο Τσιτσιπάς εντοπίστηκε από κάμερα της Αττικής Οδού να κινείται με 210 χλμ/ώρα, με αποτέλεσμα να του επιβληθεί πρόστιμο 2.000 ευρώ και να αφαιρεθεί το δικαίωμα οδήγησης.
Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος διαθέτει διεθνές δίπλωμα που δεν έχει εκδοθεί στην Ελλάδα, γεγονός που δυσχεραίνει τον έλεγχο των Αρχών.
Η προσπάθεια του πατέρα του να καταθέσει το δικό του δίπλωμα απορρίφθηκε από την Τροχαία, ενώ η νομοθεσία ορίζει ότι ο Τσιτσιπάς δεν μπορεί να οδηγεί εντός Ελλάδας.
Αντίθετα, παραμένει ελεύθερος να κυκλοφορεί σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε περίπτωση που εντοπιστεί να οδηγεί στην Ελλάδα, θα κινηθεί η νομική διαδικασία.
Η υπόθεση αναδεικνύει τα κενά που υπάρχουν στη διαχείριση διεθνών αδειών οδήγησης και θέτει ερωτήματα για την αποτελεσματικότητα των ελέγχων στους ελληνικούς δρόμους.
