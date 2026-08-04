Εξαφανίστηκε το 42% των δασών της Αττικής: Οι 3 αριθμοί που «δείχνουν» το μέγεθος της καταστροφής

Μια ανυπολόγιστη οικολογική τραγωδία συντελείται στην Αττική τα τελευταία δέκα χρόνια, με τους πνεύμονες πρασίνου του λεκανοπεδίου να σβήνουν οριστικά από τον χάρτη. Τα επίσημα στοιχεία προκαλούν σοκ και αποκαλύπτουν το μέγεθος ενός εφιάλτη που δεν λέει να τελειώσει.

Σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα δεδομένα που φέρνει στο φως το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (meteo.gr), αντλώντας στοιχεία από την Υπηρεσία Ταχείας Χαρτογράφησης Copernicus και το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφόρησης για τις Δασικές Πυρκαγιές (EFFIS), ο απολογισμός από το 2017 έως και τις 3 Αυγούστου 2026 είναι κάτι παραπάνω από αποκαρδιωτικός.

Μέσα σε αυτή τη δεκαετία, έχουν εκδηλωθεί 15 μεγάλες, καταστροφικές πυρκαγιές, οι οποίες έχουν κάνει στάχτη περισσότερα από 800.000 στρέμματα γης.

Ο χάρτης της καταστροφής σε αριθμούς:

Αν εξαιρέσουμε το Λεκανοπέδιο, τα νησιά και την περιοχή της Τροιζηνίας, η συνολική επιφάνεια της Περιφέρειας Αττικής ανέρχεται σε 2.500.000 στρέμματα. Από αυτά, το 32% έχει ήδη καεί. Μέσα σε 10 χρόνια, σχεδόν το ένα τρίτο της Αττικής έγινε κάρβουνο.

Η κατάσταση γίνεται ακόμη πιο δραματική όταν εστιάσουμε καθαρά στις δασικές εκτάσεις. Από το σύνολο των 1.230.000 στρεμμάτων δάσους της Αττικής, έχουν απανθρακωθεί τα 512.000 στρέμματα. Αυτό μεταφράζεται στην απόλυτη απώλεια του 42% της επιφάνειας των δασών του νομού.

Είναι ενδεικτικό ότι πριν καν ξεκινήσει η φετινή (2026) αντιπυρική περίοδος, το ποσοστό των καμένων δασών βρισκόταν ήδη στο δυσθεώρητο 38%. Η πρόσφατη, καταστροφική πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό ήταν η χαριστική βολή που ανέβασε τον δείκτη στο 42%, αναγκάζοντας τους επιστήμονες να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία προς το χειρότερο.

Η Αττική χάνει οριστικά το πράσινο χρώμα της, μετρώντας πληγές που το οικοσύστημα θα χρειαστεί πολλές δεκαετίες –αν όχι αιώνες– για να επουλώσει.