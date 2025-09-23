Εξάρχεια - Αιγάλεω: Φυλάκιση δύο ετών στον 32χρονο που επιτέθηκε σε τρεις γυναίκες

Σε ποινή φυλάκισης δύο ετών καταδικάστηκε από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών ο 32χρονος, που επιτέθηκε σε τρεις γυναίκες στα Εξάρχεια και στο Αιγάλεω στις 15 Σεπτεμβρίου. Η ποινή είναι εκτιτέα, με τον κατηγορούμενο να οδηγείται στη φυλακή.



Ο 32χρονος παραδέχθηκε τις πράξεις του αλλά ισχυρίστηκε ότι δεν θυμάται τι συνέβη. «Δεν ήμουν καλά, δεν λειτουργούσε το μυαλό μου» είπε στο δικαστήριο, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε πρόθεση να κάνει κακό.



Η 58χρονη γυναίκα που δέχθηκε επίθεση κατέθεσε πως ο δράστης την ακινητοποίησε από πίσω, την κράτησε σε κεφαλοκλείδωμα και κόλλησε το σώμα του πάνω της. «Ήταν τρομακτικό, δεν μπορούσα να κουνηθώ» περιέγραψε.



Στις άλλες δύο περιπτώσεις, τα θύματα ήταν ανήλικα κορίτσια. Σύμφωνα με τους γονείς τους, ο 32χρονος άρπαξε τη 14χρονη, την έριξε στο έδαφος και την έφτυσε στο πρόσωπο, ενώ στη 17χρονη κατέβασε το παντελόνι του και αυνανίστηκε μπροστά της.

