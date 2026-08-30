Εξάρχεια: Αστυνομικοί πήγαν να συλλάβουν διαρρήκτες αλλά... εγκλωβίστηκαν μαζί τους – Τους έβγαλε η Πυροσβεστική

Ένα σουρεάλ σκηνικό ληστείας έλαβε χώρα στα Εξάρχεια, όταν διαρρήκτες εισέβαλαν σε σπίτι. Οι αρχές έσπευσαν για σύλληψη στο σημείο, όμως τελικά εγκλωβίστηκαν στο διαμέρισμα μαζί με τους δράστες.

Σύμφωνα με το Mega, οι δύο διαρρήκτες είχαν βάλει στο στόχαστρο το διαμέρισμα, γνωρίζοντας ότι οι ιδιοκτήτες του έλειπαν για διακοπές. Αρχικά επιχείρησαν να παραβιάσουν την κεντρική είσοδο, χωρίς όμως να τα καταφέρουν, και έτσι αποφάσισαν να εισέλθουν στο σπίτι από την μπαλκονόπορτα.

Ωστόσο, έγιναν αντιληπτοί από γείτονες, οι οποίοι ενημέρωσαν την Αστυνομία.

Οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο και μπήκαν επίσης στο διαμέρισμα από την μπαλκονόπορτα. Κατά την έρευνα στους χώρους ήρθαν αντιμέτωποι με τους δύο διαρρήκτες, τους οποίους, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ακινητοποίησαν και συνέλαβαν, έχοντας μάλιστα στην κατοχή τους τα κλοπιμαία.

Το απρόοπτο σημειώθηκε στη συνέχεια, καθώς ούτε οι αστυνομικοί ούτε οι συλληφθέντες μπορούσαν να εξέλθουν από το διαμέρισμα, αφού η κεντρική πόρτα παρέμενε κλειστή.

Για τον απεγκλωβισμό τους χρειάστηκε να κληθεί η Πυροσβεστική, η οποία κατάφερε να τους απομακρύνει από το διαμέρισμα μέσω του μπαλκονιού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο συλληφθέντες, με καταγωγή από τη Γεωργία, είχαν απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα.