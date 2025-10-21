Μενού

Εξάρχεια: Φορτηγό φράκαρε στην Καλλιδρομίου - Φθορές σε εννέα οχήματα

Ένα φορτηγό φράκαρε στην οδό Καλλιδρομίου, στα Εξάρχεια, προκαλώντας φθορές σε εννέα οχήματα.

φορτηγό Καλλιδρομίου Εξάρχεια
Το φορτηγό που «φράκαρε» στην οδό Καλλιδρομίου | Orange Press Agency
Κυκλοφοριακό κομφούζιο προκλήθηκε στα Εξάρχεια, καθώς ένα φορτηγό προκάλεσε φθορές σε πολλά οχήματα και «φράκαρε» επί της οδού Καλλιδρομίου.

Όπως αναφέρει το Orange press Agency, το φορτηγό κόλλησε στη συμβολή οδών Καλλιδρομίου και Θεμιστοκλέους και εκτιμάται ότι τουλάχιστον εννέα αυτοκίνητα υπέστησαν ζημιές -κάποια πιο σοβαρές, άλλα μικρότερες. Το φορτηγό παραμένει κολλημένο στο σημείο από τις 10:15 το πρωί.

«Καθόμασταν εδώ στην Καλλιδρομίου. Ακούστηκε ένας χτύπος, ένας δεύτερος ένας τρίτος, μετά ένας πιο μεγάλος θόρυβος. Είναι ένα φορτηγό που έχει χτυπήσει εννιά αυτοκίνητα», ανέφερε κάτοικος της περιοχής.

Η ίδια υποστηρίζει ότι έχει ζητήσει τη συνδρομή του οικείου Αστυνομικού Τμηματος χωρίς ανταπόκριση, ενώ, όπως είπε, τής ζήτησαν να καλέσει την Άμεση Δράση. Αναμένεται να στηθεί μια μικρή «επιχείρηση» για την απομάκρυνση του βαρέος οχήματος.

