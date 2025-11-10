Εξάρχεια: Καταγγελία για βίαιη σύλληψη 13χρονου μαθητή

Σε σοβαρή καταγγελία προχώρησε ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 23ου Γυμνασίου Αθηνών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσαν, το βράδυ της 5ης Νοεμβρίου, παραμονή του πανεκπαιδευτικού συλλαλητηρίου, ένας 13χρονος μαθητής του Γυμνασίου «συνελήφθη μετά από καταδίωξη», «ακινητοποιήθηκε με τη βία», «του πέρασαν πισθάγκωνα χειροπέδες» και «κρατήθηκε όλη τη νύχτα σε κελί του Αστυνομικού Τμήματος Εξαρχείων».

«Το "έγκλημά" του; Βρέθηκε έξω από ένα υπό κατάληψη Γυμνάσιο, την ώρα που το ένα μετά το άλλο πολλά σχολεία της Αθήνας κινούνταν στην ίδια κατεύθυνση με αποφάσεις των μαθητών» τονίζει ο σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων.

Επιπλέον, ο σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων καταγγέλλει και αυθαιρεσίες όπως ανάκριση του ανηλίκου χωρίς παρουσία της μητέρας του, δικηγόρου ή ψυχολόγου, αλλά και ότι δέχτηκε απειλές για να «δώσει» τους «συνεργούς», υποχρεώνοντάς τον να υπογράψει «ένα χαρτί που δεν διάβασε» και πως άνοιξαν το τηλέφωνό του με τη βία και παρακολούθησαν τα μηνύματα και τις κλήσεις του, προκειμένου να κατασκευάσουν κατηγορία για «φθορά ξένης περιουσίας».

Παράλληλα, στην ανακοίνωση, γνωστοποιείται ότι υπό τις πιέσεις του συλλόγου αλλά και των καθηγητών του παιδιού «αποτράπηκε η προσπάθεια της αστυνομίας να στείλει το παιδί την Πέμπτη το πρωί στην Ευελπίδων για να δικαστεί με τη διαδικασία του αυτοφώρου. Τελικά ο μαθητής του σχολείου μας αφέθηκε ελεύθερος».

Τέλος, ο σύλλογος δεσμεύτηκε ότι «θα συνεχίσει να παρακολουθεί την υπόθεση στενά και να πιέζει, μέχρι την πλήρη απόσυρση των αστήρικτων κατηγοριών».

Αναλυτικά η ανακοίνωση

«Το βράδυ της Τετάρτης 5 Νοεμβρίου, την παραμονή της μεγάλης πανελλαδικής κινητοποίησης μαθητών, γονέων, εκπαιδευτικών και φοιτητών για τα φλέγοντα προβλήματα της παιδείας, η Αστυνομία συνέλαβε μετά από καταδίωξη έναν μαθητή του 23ου Γυμνασίου Αθηνών.

Το «έγκλημά» του; Βρέθηκε έξω από ένα υπό κατάληψη Γυμνάσιο, την ώρα που το ένα μετά το άλλο πολλά σχολεία της Αθήνας κινούνταν στην ίδια κατεύθυνση με αποφάσεις των μαθητών. Το παιδί ακινητοποιήθηκε με τη βία, του πέρασαν πισθάγκωνα χειροπέδες (!) και κρατήθηκε όλη τη νύχτα σε κελί του Αστυνομικού Τμήματος Εξαρχείων.

Η αστυνομική αυθαιρεσία έφτασε στο σημείο να γίνει ανάκριση σε 13χρονο παιδί, χωρίς την παρουσία της μητέρας του, δικηγόρου ή ψυχολόγου. Το παιδί δέχτηκε απειλές για να «δώσει » τους «συνεργούς » του, το υποχρέωσαν να υπογράψει «ένα χαρτί που δεν διάβασε», άνοιξαν το τηλέφωνό του με τη βία και παρακολούθησαν τα μηνύματα και τις κλήσεις του, προκειμένου να κατασκευάσουν κατηγορία για «φθορά ξένης περιουσίας »!

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 23ου Γυμνασίου, μόλις ενημερώθηκε για το περιστατικό, πήγε στο Αστυνομικό Τμήμα καταγγέλλοντας την σύλληψή του, τις συνθήκες κράτησης, αλλά και το κατάπτυστο κατηγορητήριο εις βάρος του, χωρίς πραγματικά στοιχεία.

Κάτω από την πίεση του Συλλόγου μας, των καθηγητών του παιδιού, της Ένωσης Γονέων 7ου Διαμερίσματος Αθήνας , της Β' ΕΛΜΕ , καθώς και μαθητών του σχολείου μας που συγκεντρώθηκαν έξω από το Αστυνομικό Τμήμα, αποτράπηκε η προσπάθεια της Αστυνομίας να στείλει το παιδί την Πέμπτη το πρωί στην Ευέλπιδων για να δικαστεί με την διαδικασία του αυτόφωρου. Τελικά ο μαθητής του σχολείου μας αφέθηκε ελεύθερος.

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων, σε συντονισμό με την οικογένεια του παιδιού και την δικηγόρο της, θα συνεχίσει να παρακολουθεί την υπόθεση στενά και να πιέζει, μέχρι την πλήρη απόσυρση των αστήρικτων κατηγοριών.

Θα συνεχίσει, επίσης, όπως είναι αυτονόητο να στηρίζει τα παιδιά μας και τον αγώνα τους που είναι και δικός μας αγώνας για να μην προχωρήσει η υλοποίηση του «Εθνικού Απολυτηρίου », που σημαίνει τρία συνεχόμενα χρόνια άγχους, οικονομικής επιβάρυνσης και διάλυσης κάθε δημιουργικότητας, μπροστά σε εξετάσεις πανελλαδικού τύπου με ενιαία θέματα από «Τράπεζα Θεμάτων».

Θα συνεχίσει τον κοινό μας αγώνα για κάλυψη όλων των κενών σε όλες τις ειδικότητες εκπαιδευτικών, για ασφαλή και λειτουργικά σχολικά κτίρια, για οικονομική στήριξη των εκδρομών και των άλλων εξωσχολικών δράσεων που είναι μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας , για μια εκπαίδευση ουσιαστική και αποτελεσματική που σέβεται τους εκπαιδευτικούς , τα παιδιά και τους γονείς τους.

Τέλος, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων θα συνεχίσει να στέκεται στο πλάι όλων των μαθητών του σχολείου μας, να καταγγέλλει την αστυνομική παρουσία και καταστολή σε μαθητικές δράσεις και κινητοποιήσεις, να καταδικάζει τον αυταρχισμό, την αυθαιρεσία κρατικών οργάνων και την προσπάθεια εκφοβισμού των παιδιών μας».