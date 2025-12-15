Μενού

Εξάρχεια: Σοβαρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας – «Την απείλησε με όπλο»

Ο άνδρας απείλησε με ρέπλικα τη σύντροφό του στα Εξάρχεια, ενώ συνελήφθη και η υπόθεση ερευνάται από την ΕΛ.ΑΣ.

emfyli-via
Έμφυλη βία | Eurokinissi
Σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στα Εξάρχεια. Ένας άνδρας εισέβαλε σε κατάστημα ηλεκτρονικών ειδών όπου εργάζεται η σύντροφός του, την εξανάγκασε με βία να επιβιβαστεί σε αυτοκίνητο φίλου του και στη συνέχεια την εξύβρισε και την απείλησε με όπλο ρέπλικα.

Οι υπάλληλοι του καταστήματος ειδοποίησαν άμεσα την Άμεση Δράση. Λίγο αργότερα, αστυνομικοί εντόπισαν το ζευγάρι στην οδό Αχαρνών, αφού ο οδηγός του οχήματος τους είχε αποβιβάσει.

Στην κατοχή του δράστη βρέθηκε το ψεύτικο όπλο, ενώ ο ίδιος συνελήφθη. Τόσο εκείνος όσο και η σύντροφός του οδηγήθηκαν στο Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας Ομονοίας, που συνεχίζει την έρευνα για την υπόθεση.

