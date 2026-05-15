Εξάρθρωση κυκλώματος που διέπραττε απάτη στον ΕΟΠΥΥ μέσω πλαστών παραπεμπτικών - Ζημιά ύψους 260 χιλ. ευρώ

Στην εξάρθρωση ενός κυκλώματος, τα μέλη του οποίου εξέδιδαν πλαστά παραπεμπτικά για φυσικοθεραπείες, πραγματοποιώντας απάτη στον ΕΟΠΥΥ, προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία.

Η δράση του κυκλώματος εντοπίζεται από τον Μάιο του 2021, όταν ξεκίνησε μέσω των πλαστών παραπεμπτικών και γνωματεύσεων να λαμβάνει παράνομες αποζημιώσεις από τον ΕΟΠΥΥ, κάνοντας ζημία ύψους 260.000 ευρώ.

Για τη συγκεκριμένη υπόθεση, μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί τρία άτομα, ένας 39χρονος φυσικοθεραπευτής, ένας 49χρονος ορθοπεδικός και ένας 51χρονος συνάδελφός του γιατρός.

Εγκέφαλος του κυκλώματος φέρεται να είναι ο 39χρονος φυσικοθεραπευτής, ο οποίος δήλωνε εικονικές συνεδρίες φυσικοθεραπείας, οι οποίες δεν είχαν γίνει ποτέ και στη συνέχεια έδινε τα προσωπικά στοιχεία και τον ΑΜΚΑ των ασθενών στους γιατρούς, οι οποίοι εξέδιδαν τα εικονικά παραπεμπτικά.

Η απάτη λάμβανε χώρα σε βάρος και εν αγνοία των ασφαλισμένων, καθώς όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, 1.641 πλαστές γνωματεύσεις είχαν δηλωθεί με ανύπαρκτα τηλέφωνα.

Παράλληλα, οι Αρχές διερευνούν και το ενδεχόμενο στην υπόθεση να εμπλέκεται και υπάλληλος του οργανισμού του ΕΟΠΥΥ, ο οποίος διέρρεε κάποια έγγραφα του Οργανισμού, ενώ στη συνέχεια είχε βάλει στο αρχείο δύο καταγγελίες που είχαν γίνει από ασφαλισμένους σε βάρος των γιατρών.

Από την έρευνα προκύπτει πως μέχρι στιγμής έχουν εκδοθεί 1.961 εικονικά παραπεμπτικά, τα οποία αντιστοιχούν σε 19.610 εικονικές συνεδρίες φυσικοθεραπείας, με τη συνολική ζημιά για τον ΕΟΠΥΥ να ξεπερνά τα 264.000 ευρώ.