Εξαρθρώθηκε «φαρμακείο της νύχτας»: Συνελήφθη 49χρονος με «σούπερ μάρκετ» ναρκωτικών

Σκηνικό που θυμίζει «φαρμακείο της νύχτας» αποκαλύφθηκε στο κέντρο της Αθήνας, όπου 49χρονος συνελήφθη από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών για κατοχή και διακίνηση ενός εντυπωσιακά μεγάλου και ποικίλου «ρεπερτορίου» απαγορευμένων ουσιών.
Η αστυνομική έρευνα οδήγησε σε κατασχέσεις που περιλαμβάνουν κοκαΐνη, ηρωίνη, κεταμίνη, μεθαμφεταμίνη, MDMA, LSD, αμφεταμίνες, παραισθησιογόνα μανιτάρια, αλλά και εκατοντάδες δισκία ecstasy.
Στο «οπλοστάσιο» του κατηγορούμενου βρέθηκαν επίσης αναβολικά, ζυγαριές ακριβείας, σημειώσεις, συσκευασίες και μετρητά.
Ο 49χρονος, που έχει απασχολήσει ξανά τις αρχές για παρόμοιες υποθέσεις, οδηγήθηκε στην Εισαγγελία, με την υπόθεση να χαρακτηρίζεται ως μία από τις πιο πολυδιάστατες συλλήψεις των τελευταίων μηνών.
