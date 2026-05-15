Εξαρθρώθηκε κύκλωμα διακίνησης κοκαΐνης και MDMA στην Αττική

Κύκλωμα που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση κοκαΐνης και MDMA στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής εξαρθρώθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Για την υπόθεση πραγματοποιήθηκε οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση, το απόγευμα της Πέμπτης σε περιοχή της Αττικής, κατά την οποία συνελήφθησαν ένας 47χρονος και ένας 24χρονος, ενώ αναζητείται ακόμη ένα άτομο.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, προηγήθηκε πολύμηνη έρευνα και αξιοποίηση πληροφοριών, από την οποία προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι είχαν συγκροτήσει δομημένο δίκτυο με σκοπό την αποθήκευση, απόκρυψη και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Κατά τις έρευνες σε σπίτια και όχημα εντοπίστηκαν ειδικά διαμορφωμένες κρύπτες, μέσα στις οποίες βρέθηκαν 99 συσκευασίες με κοκαΐνη συνολικού βάρους 341,55 γραμμαρίων και 69 συσκευασίες με MDMA συνολικού βάρους 164,25 γραμμαρίων.

Επιπλέον, κατασχέθηκαν δύο αυτοκίνητα, το ποσό των 11.840 ευρώ, δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας, εννέα κινητά τηλέφωνα και πλήθος νάιλον συσκευασιών.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

