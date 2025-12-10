Εξαρθρώθηκε κύκλωμα εκβιασμών στον Βόλο: Πουλούσαν «προστασία» με το αζημίωτο

Στη σύλληψη πέντε ανδρών, εκ των οποίων οι δύο ανήλικοι, ως μέλη σε κύκλωμα εκβιασμών, προχώρησαν χθες στον Βόλο αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων.

Σε βάρος τους, καθώς και σε βάρος ενός ακόμη αγνώστου μέχρι στιγμής, σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για εγκληματική οργάνωση, επικίνδυνη σωματική βλάβη, παράνομη κατακράτηση, παράνομη βία, απειλή, υπεξαίρεση, ληστεία, εκβίαση και παραβάσεις περί όπλων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία από την έρευνα των Αρχών, οι συλληφθέντες, από το Πάσχα του 2025, είχαν συγκροτήσει εγκληματική ομάδα, μέσω της οποίας παρείχαν «προστασία» σε συνομήλικα άτομα σε περιοχή του Βόλου.

Βόλος: Πώς δρούσε το κύκλωμα «προστασίας»

Για την επιβολή τους φέρονται να χρησιμοποιούσαν, κατά περίπτωση, σωματική βία ή απειλές βίας.

Από τη δράση τους κατάφεραν να αποσπάσουν από τουλάχιστον έναν άνδρα το συνολικό χρηματικό ποσό των 7.500 ευρώ, κατά το χρονικό διάστημα από το Πάσχα έως και τον Σεπτέμβριο του 2025.

Επιπλέον, μέλη της ομάδας, με απειλή σωματικής βίας, απαίτησαν από το ίδιο άτομο την καταβολή ακόμη 5.000 ευρώ, γεγονός που οδήγησε στην ενημέρωση των Αρχών.

Ακολούθησε οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση, στο πλαίσιο της οποίας εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν οι εμπλεκόμενοι. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατασχέθηκε ένα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, το οποίο, σύμφωνα με την Αστυνομία, χρησιμοποιούνταν ως μέσο διευκόλυνσης της εγκληματικής δραστηριότητας.

Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Βόλου, ενώ την προανάκριση συνεχίζει η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βόλου.