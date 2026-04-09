Εξαρθρώθηκε κύκλωμα για «όλες τις δουλειές» στη Χαλκίδα: Αραιοκαπηλία, όπλα, ναρκωτικά και πυροτεχνήματα

Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Χαλκίδα, στο πλαίσιο επιχείρησης για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών και άλλων σοβαρών παραβάσεων.

Ειδικότερα, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, εντόπισαν και συνέλαβαν χθες, κατά τις πρωινές ώρες, τρεις Έλληνες σε περιοχές της πόλης. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί αρχαιοτήτων, ναρκωτικών, όπλων, καθώς και φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων.

Παράλληλα, η έρευνα των αρχών επεκτάθηκε και σε άλλα πρόσωπα. Συγκεκριμένα, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος δύο ακόμη ατόμων για διακίνηση ναρκωτικών, καθώς και σε βάρος δεκαπέντε επιπλέον ατόμων, εκ των οποίων έχουν ήδη ταυτοποιηθεί οκτώ, οι οποίοι φέρονται να προμηθεύονταν ναρκωτικές ουσίες από τους κατηγορούμενους.

Χαλκίδα: «Πολυτεχνίτες» οι συλληφθέντες

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, από τις 26 Ιανουαρίου 2026 οι συλληφθέντες δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών στην ευρύτερη περιοχή της Χαλκίδας και της Νέας Αρτάκης, συνεργαζόμενοι μεταξύ τους στην αγοραπωλησία ουσιών.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, αποθηκευτικούς χώρους και στην κατοχή των συλληφθέντων, βρέθηκε και κατασχέθηκε πλήθος αντικειμένων:

ναρκωτικά δισκία χωρίς ιατρική συνταγή

ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας

τρίφτης κάνναβης

εξαρτήματα καπνισμού

μικροποσότητα λευκής ουσίας

αυτοσχέδιος δυναμίτης

κροτίδες

λειτουργικές βαλλίστρες με βέλη

παιδικά αθύρματα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ανεύρεση τμήματος αρχαίου κίονα

Το παραπάνω γεγονός στοιχειοθετεί και παραβάσεις της νομοθεσίας περί προστασίας αρχαιοτήτων.

Επιπλέον, κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα που εκτιμάται ότι χρησιμοποιούνταν για την επικοινωνία και τον συντονισμό των εμπλεκομένων.

Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκίδας, ενώ οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Χαλκίδας για τα περαιτέρω.