Τέμπη: «Τους πειράζει που πλησιάσαμε στην αλήθεια;» - Οργή και καταγγελίες από συγγενείς των θυμάτων

Σε έντονα φορτισμένο κλίμα με καταγγελίες για μεθοδεύσεις συγκάλυψης, έλαβε χώρα το απόγευμα της Μεγάλης Τετάρτης, η συνέντευξη Τύπου των συνηγόρων και των οικογενειών των θυμάτων του εγκλήματος των Τεμπών στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.



Οι οικογένειες των Ντένις Ρούτσι, Αναστασίας Παπαγγελή, Έλενας Δουρμίκα και του τραυματία Αθανασίου Γεωργούση βρέθηκαν στο πλευρό της Ζωής Κωνσταντοπούλου και του Νίκου Κωνσταντόπουλου, δίνοντας σκληρή απάντηση για την επίθεση που δέχονται οι συνήγοροί τους και καταγγέλλοντας την παρουσία αστυνομικών δυνάμεων στη δίκη της Λάρισας.

Μαρία Ντόλκα: «Η δικαιοσύνη αποδείχτηκε αδύναμη μπροστά σε εντολές»

Η Μαρία Ντόλκα, μητέρα της Αναστασίας Παπαγγελή, πήρε τον λόγο εκφράζοντας την απογοήτευσή της από τη μέχρι τώρα δικαστική πορεία στη Λάρισα, ενώ ξεκαθάρισε τη σχέση των οικογενειών με την υπεράσπιση.

«Για όσα είπε η κυρία Κωνσταντοπούλου, επειδή δεν έλειψα από καμία δίκη για τα βίντεο, είναι όπως ακριβώς τα είπε. Απογοητεύτηκα τόσο πολύ σε όλες αυτές τις δικασίμους που ανέβηκα στη Λάρισα, γιατί η δικαιοσύνη σε εκείνη τη μικρή αίθουσα αποδείχτηκε αδύναμη να αντιμετωπίσει αυτούς που την έπαιρναν και της έδιναν εντολές.

Για μένα η κυρία πρόεδρος ήταν πολύ λίγη. Οφείλω όμως να ομολογήσω ότι στάθηκε στο ύψος της η κυρία εισαγγελέας. Ευελπιστώ οι δικαστές στη μεγάλη δίκη να είναι σαν αυτήν» τόνισε αρχικά η Μαρία Ντόλκα.



«Πλησιάσαμε πολύ στην αλήθεια; Τους πειράζει που πλησιάσαμε πολύ στην αλήθεια και ήθελαν να το τελειώσουν; Να επισημάνω ότι δεν είμαστε πελάτες της κυρίας Κωνσταντοπούλου, ούτε ήμουνα ποτέ σε κιτάπια γραμμένη για να με ψάχνουν κατά την είσοδό μου στα δικαστήρια για να υπερασπίσω το παιδί μου. Είμαστε οι εντολείς της κυρίας Κωνσταντοπούλου.

Ήταν δική μας επιλογή, μια πάρα πολύ ευσυνείδητη κίνηση να την επιλέξουμε και μαζί της θα συνεχίσουμε και εύχομαι να είναι δυνατή, γιατί μέχρι τώρα υπερασπίζεται και την Αναστασία και τον Ντένις και την Έλενα και τον Θανάση που βγήκε από αυτή τη κόλαση. Και το παιδάκι προσπαθεί να συνεχίσει, γιατί ξέρει τι έγινε στο τρένο. Όπως και αυτοί ξέρουν.

Γι' αυτό και η αστυνομία που είναι στα δικαστήρια της Λάρισας, εγώ προσωπικά δεν έχω ξαναδεί τόσο πολλούς. Δεν ξέρω τι φοβούνται. Τους γονείς ή τους κατηγορούμενους που έρχονται μόνο τρεις από τους τριάντα έξι; » προσέθεσε και κλείνοντας, ανέβασε τους τόνους, εξαπολύοντας «πυρά» κατά του τότε υπουργού Μεταφορών Κώστα Καραμανλή:



«Αλήθεια, το ξανάπα και προχθές. Τι φοβούνται και δεν έρχονται; Απορώ τι φοβούνται και δεν έρχονται. Και λείπει και το ξαναλέω ένας, ο κυριότερος, ο κύριος Καραμανλής, που έγινε και άρση της ασυλίας του για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και για τους 57 ανθρώπους που τα σπίτια μας ερήμωσαν τον προστατεύουν ακόμα. Επιτέλους, θα έρθει και η δική σου η ώρα.

Είμαι απολύτως σίγουρη και περιμένω τη μέρα που θα μπουν στη φυλακή και θα λιώσουν πίσω από τα σίδερα όπως πλάκωσαν τα σίδερα το παιδί μου και έφυγε με βίαιο ασφυκτικό θάνατο στα 18 της.»

​Μιρέλα Ρούτσι: «Δολοφονούν εμάς τους γονείς για δεύτερη φορά»

Σε μια ημέρα ιδιαίτερα οδυνηρή, καθώς ο γιος της Ντένις θα γιόρταζε τα 26α γενέθλιά του, η Μιρέλα Ρούτσι κατήγγειλε τη στοχοποίηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου ως προσπάθεια απαξίωσης της ίδιας της αλήθειας.

«Σήμερα ο Ντένις θα γιόρταζε τα γενέθλιά του. Θα γελούσε, θα έκανε σχέδια, θα ήταν εδώ. Κι εγώ θα του έλεγα να τα εκατοστήσει. Τώρα το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι τον κρατάω ζωντανό μέσα μου. Και αντί να γιορτάζουμε, βρισκόμαστε εδώ να διεκδικούμε τα αυτονόητα. Την αλήθεια και τη δικαιοσύνη για τα παιδιά μας. Τρία χρόνια τώρα, αφού πρώτα δολοφόνησαν τα παιδιά μας, δολοφονούν και εμάς τους γονείς και τους συγγενείς» υπογράμμισε και προσέθεσε:



«Ειδικά τις τελευταίες δύο εβδομάδες μετά την αναβολή της δίκης, παρακολουθούμε μια πάρα πολύ συντονισμένη και πρωτοφανή επίθεση απέναντι στην κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Δημοσιεύματα, δηλώσεις και δημόσιες τοποθετήσεις επιχειρούν να μετατοπίσουν την ουσία της υπόθεσης και να στοχοποιήσουν μια φωνή που επιμένει να μιλά για αλήθεια και δικαιοσύνη.

Έχει αναδείξει τις ευθύνες, τις παραλείψεις και τις πιέσεις που ασκούνται, τονίζοντας ότι όταν κάποιος επιλέγει να υπερασπιστεί μέχρι τέλους τα δίκαια, είναι αναμενόμενο να βρεθεί στο στόχαστρο. Αυτό που βλέπουμε σήμερα είναι η ενεργοποίηση ενός μηχανισμού που επιχειρεί να πλήξει όχι μόνο την ίδια, αλλά και το ίδιο το δικαίωμα στη διεκδίκηση της αλήθειας. Στεκόμαστε απέναντι σε αυτή την επίθεση και δηλώνουμε ξεκάθαρα ότι η προσπάθεια απαξίωσης δε θα περάσει μέχρι να ακουστεί όλη η αλήθεια.»

Πάνος Ρούτσι: «Ήμουν στο νεκροταφείο μέχρι να έρθω εδώ – Δεν θα σταματήσω ποτέ»

Ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας του Ντένις, έφτασε στην αίθουσα με καθυστέρηση, προερχόμενος απευθείας από το νεκροταφείο όπου βρισκόταν για τα γενέθλια του γιου του. Η τοποθέτησή του ράγισε καρδιές.



«Έχω δύο μέρες να κοιμηθώ. Έχω δύο μέρες που προσπαθώ να βρω μια δικαιολογία σε όλο αυτό που γίνεται. Σήμερα, όπως είπε η γυναίκα μου, ο γιος μου θα έκλεινε τα 26. Θα σβήναμε τα κεράκια του. Θα γελάγαμε. Θα έτρωγε ο Ντένις την τούρτα, έτσι όπως πάντα με το κουτάλι. Κατευθείαν από την τούρτα. Αλλά εγώ σήμερα ήμουν στο νεκροταφείο από το πρωί.

Μέχρι την ώρα που ήρθα εδώ του έκανα παρέα. Όπως μου κάνει κι αυτός παρέα τη νύχτα. Εγώ δεν θα πω τι έκανε αυτή η κυβέρνηση. Τι έκαναν αυτοί οι άνθρωποι. Ξέρουν πολύ καλά όλοι τι κάνανε. Εγώ θα σταθώ σε αυτό που έχω υποσχεθεί στο παιδί μου. Όποιοι κι αν είναι αυτοί, εγώ δεν θα σταματήσω όσο αναπνέω, μαζί με τους δικηγόρους, με τους συγγενείς, μαζί με τον κόσμο, να τους κυνηγάμε, όποιοι κι αν είναι, όσο ψηλά και να φτάνουν, θα πάνε εκεί που αξίζουν: στη φυλακή. Εκεί που αξίζουν. Γιατί ήτανε νέα παιδιά τα πιο πολλά.

Και δεν είναι μόνο αυτά που φύγανε. Είναι και οι τραυματίες που τραβάνε μαρτύριο. Θέλω πάρα πολύ να πω στον κόσμο ένα μεγάλο ευχαριστώ, που είναι δίπλα μας αυτά τα τρία χρόνια. Και Ντένις, άμα με ακούς εκεί ψηλά, σε αγαπάμε πολύ. Είμαστε εδώ όλοι μαζί και δεν θα σταματήσουμε ποτέ. Ποτέ όμως.»

​Ηλίας Παπαγγελής: «Η Ζωή Κωνσταντοπούλου δεν μας έχει ζητήσει ποτέ τίποτα»

Από την πλευρά του, ο Ηλίας Παπαγγελής έσπευσε να υπερασπιστεί τη Ζωή Κωνσταντοπούλου:



«Όσα ακούστηκαν από την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου είναι όλα αληθινά. Είμαστε αυτήκοες και αυτόπτες μάρτυρες και ίσως να τα είπε εδώ και λίγο πιο εξειδικευμένα. Εάν δεν ήταν η εμπειρία της, η επιστημονική της επάρκεια, η τόλμη της, ίσως να μην είχαμε μάθει και να μην είχαμε φτάσει μέχρι εδώ. Δεν μας έχει ζητήσει ποτέ τίποτα. Και το λέω αυτό κοιτώντας σας στα μάτια, ούτε για πολιτικό συμφέρον, ούτε για οικονομικό.

Τις λεπτομέρειες της συγκάλυψης τις ακούσατε. Εμείς με ό,τι μέσα μπορούμε σιγά σιγά θα αποκαλύπτουμε ότι αυτοί συγκαλύπτουν. Γιατί τόσο μένος για να σκεπάσουν οτιδήποτε έχει σχέση με τα Τέμπη; Δεν θέλουν να μάθουμε τίποτα. Πιστεύω ότι θα το ανακαλύψουμε. Δικάσιμο με τη δικάσιμο θα το ανακαλύψουμε. Πάντα με τη βοήθεια της συνηγόρου μας.»

Κρις Ρούτσι: «Θα ήθελα να μην απέχει τόσο η δικαιοσύνη από την πραγματικότητα»

Τον λόγο πήρε και ο αδερφός του αδικοχαμένου Ντένις, γιος του Πάνου και της Μιρέλας Ρούτσι, Κρις: «Είμαστε όλοι μαζί και θα παλέψουμε μέχρι τέλους. Για μένα κάποιες καταστάσεις είναι πρωτόγνωρες στη ζωή μου. Είμαι μόλις 22 χρονών.

Το να βρεθώ σε δικαστήρια τόσο σοβαρά, σε μια τόσο σοβαρή δίκη, και να είμαι μάρτυρας σε πολύ μεγάλες μεθοδεύσεις που παίρνουν χώρα εκεί μέσα, είναι κάτι το οποίο δε θα ήθελα να συνεχιστεί. Δεν έχουν λίγο τσίπα πάνω τους να παραδεχτούν τις ευθύνες τους, να παρευρίσκονται μέσα σε αυτό το δικαστήριο όσοι πρέπει. Δείχνουμε στη γενιά μου πως η δικαιοσύνη απέχει πολύ από την πραγματικότητα και θα ήθελα και εγώ πραγματικά να το δω να αλλάζει αυτό στις μέρες μας.»

​Νίκος Κωνσταντόπουλος: «Δεν χαρίζω 51 χρόνια δικηγορίας – Μήνυση στον Σεβαστίδη»

Πριν τις τοποθετήσεις των συγγενών, ο Νίκος Κωνσταντόπουλος ανακοίνωσε ότι θα κινηθεί νομικά κατά του Προέδρου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, Χριστόφορου Σεβαστίδη, για συκοφαντική δυσφήμιση και θα ζητήσει την πειθαρχική του παραπομπή:



«Θα μηνύσω τον Πρόεδρο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, θα ζητήσω την πειθαρχική παραπομπή του και θα απευθυνθώ στα διεθνή παρατηρητήρια. Η στοχοποίηση σε βάρος του και σε βάρος της κυρίας Κωνσταντοπούλου αποτελεί στρατηγική για να τυλίξουν σε μια κόλλα χαρτί τους συγγενείς.

51 χρόνια δικηγορίας και όσα αντιπροσωπεύουν αυτοί οι αγώνες που έγιναν στην ελληνική κοινωνία, δεν πρόκειται να τα χαρίσω σε κανέναν Σεβαστίδη. Θα ζητήσω την πειθαρχική του παραπομπή για ανάρμοστη και αναιδή συμπεριφορά δικαστικού εντός και εκτός υπηρεσίας.

Όπως γίνεται η δίκη παραβιάζεται συστηματικά και θελημένα η αρχή της δημοσιότητας. Δεν υπάρχει η δυνατότητα οποιουδήποτε πολίτη που δεν μετέχει ως διάδικος στη δίκη να μπει στην αίθουσα και να παρακολουθήσει τη διαδικασία» τόνισε, μεταξύ άλλων, ο κ. Κωνσταντόπουλος.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Το έγκλημα των Τεμπών αποδεικνύει ότι η διαφθορά σκοτώνει»

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατήγγειλε τη διαχείριση του τόπου της τραγωδίας από τις πρώτες ώρες, κατονομάζοντας συγκεκριμένα πρόσωπα και κάνοντας λόγο για «κρατικό έγκλημα»:



«Για όλες τις μεθοδεύσεις, για όλες τις παρεμβάσεις, για όλες τις αλλοιώσεις και λαθροχειρίες, αυτό που κλονίζεται στα θεμέλια είναι το κράτος δικαίου, δηλαδή η δημοκρατία. Δεν υπάρχει δημοκρατία χωρίς δικαιοσύνη, χωρίς λογοδοσία. Η εισαγγελέας δεν παρενέβη για δύο εικοσιτετράωρα και ήταν ο τόπος αφημένος στην αστυνομία, με εποπτεία της κυβέρνησης.

Ο Αγάπιος Χαρακόπουλος, ο αδελφός του βουλευτή Λάρισας της Νέας Δημοκρατίας Μάξιμου Χαρακόπουλου, ήταν ο ιθύνων και επικεφαλής αστυνομικός. […] Σε κοινή θέα τσουβάλιασαν σορούς και υπολείμματα ανθρώπων, σε κοινή θέα παραβίασαν τους βασικούς κανόνες της ιατροδικαστικής. Την ώρα που κάποιοι λέγανε δημόσια ότι κάνουμε τα πάντα, στην πραγματικότητα μπάζωναν τον τόπο του εγκλήματος και φρόντιζαν να εξαφανίζουν στοιχεία του κράτους που εμπλέκεται.

Το έγκλημα των Τεμπών είναι κρατικό έγκλημα διαφθοράς. Είναι εκείνο το έγκλημα που αποδεικνύει ότι η διαφθορά σκοτώνει. Ούτε θα αφήσουμε να τους τυλίξουν σε μια κόλλα χαρτί κάποιοι επιτήδειοι, ούτε θα αφήσουμε να μεθοδεύσουν την παραγραφή. Αυτοί οι μηχανισμοί ξεκινάνε από την κορυφή, από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό.»