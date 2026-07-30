Εξέγερση στις φυλακές Θήβας: Κρατούμενες άναψαν φωτιές μετά τον θάνατο συγκρατούμενής τους

Εξέγερση πραγματοποιούν αυτή την ώρα οι κρατούμενες στις τρεις από τις πέντε πτέρυγες στις γυναικείες φυλακές Ελεώνα στη Θήβα, μετά τον θάνατο συγκρατούμενης από παθολογικά αίτια.
Κρατούμενες καίνε στρώματα και αρνούνται να επιστρέψουν στα κελιά τους, διαμαρτυρόμενες για την έλλειψη ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και την έκθεση της ζωής τους σε κίνδυνο, σύμφωνα με πληροφορίες.
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως αν λάβει περαιτέρω διαστάσεις η κινητοποίηση των γυναικών, εξετάζεται το ενδεχόμενο αποστολής διμοιριών ΜΑΤ από την Αθήνα.
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