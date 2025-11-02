Στη σύλληψη και προσαγωγή δύο ατόμων, στο πλαίσιο των ερευνών για το μακελειό στα Βορίζια, προχώρησαν αστυνομικές δυνάμεις. Πρόκειται για δυο άτομα , ένας από κάθε οικογένεια που έχει εμπλακεί στην υπόθεση. Ο ένας από τους δυο προσαχθέντες, μάλιστα, κατά την ερευνα που έγινε, βρέθηκε με αδήλωτη καραμπίνα.

Όπως έγινε γνωστό, το χωριό Βορίζια έχει χωριστεί σε τρεις περιοχές όπου γίνονται οι εξονυχιστικές αστυνομικές έρευνες, σε σπίτια και αυτοκίνητα.

Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, προκύπτει ότι από την Αστυνομια αναζητούνται τουλάχιστον τρία άτομα και από τις δυο οικογένειες, ως ύποπτοι για εμπλοκή στο μακελειό.

Την ίδια ώρα στο ΠΑΓΝΗ φρουρούμενοι εξακολουθούν να νοσηλεύονται τα δυο άτομα που τραυματίστηκαν χθες και όπως ανακοινώθηκε από την Αστυνομια, ερευνάται η συμμετοχή τους στο μακελειό.

Πάντως μέχρι στιγμής, στις έρευνες που συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, δεν έχουν βρεθεί όπλα.

Σε ό,τι αφορά τον 39 χρόνο νεκρό, βρίσκεται σε εξέλιξη ιατροδικαστική εξέταση, ενώ η κηδεία του φαίνεται ότι απασχολεί ήδη τις αστυνομικές αρχές, καθώς ήδη έχουν ληφθεί ισχυρά μέτρα.