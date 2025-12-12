Μενού

Έξι παραμυθένια ελληνικά χωριά για γιορτινές αποδράσεις

Από τη Μακεδονία και τη Θεσσαλία έως την Πελοπόννησο, 6 υπέροχα παραδοσιακά χωριά που μπορούν να αποτελέσουν τον ιδανικό προορισμό για την περίοδο των Χριστουγέννων.

Στεμνίτσα
Άποψη από τη Στεμνίτσα | Shutterstock
Τα Χριστούγεννα πλησιάζουν και τι καλύτερο από μια απόδραση σε ένα γραφικό, πετρόχτιστο χωριό φωλιασμένο μέσα στη φύση;

Από τη Μακεδονία και τη Θεσσαλία έως την Πελοπόννησο, έξι από τα ωραιότερα παραδοσιακά χωριά της ορεινής Ελλάδας μάς περιμένουν για αξέχαστες χειμερινές αποδράσεις με φόντο τις ελατοσκέπαστες πλαγιές.

