Εξιχνιάστηκε το θρίλερ της Κυψέλης: Χειροπέδες σε 26χρονο για τη δολοφονία της Βρετανίδας στη βαλίτσα

Τέλος στο θρίλερ που είχε σοκάρει την κοινή γνώμη έδωσε η Ελληνική Αστυνομία, εξιχνιάζοντας τη στυγερή δολοφονία της 38χρονης υπηκόου Μεγάλης Βρετανίας. Για την υπόθεση συνελήφθη ένας 26χρονος αλλοδαπός, ο οποίος ταυτοποιήθηκε ως ο δράστης του εγκλήματος.

Το χρονικό της υπόθεσης ξεκίνησε τις μεσημβρινές ώρες του Σαββάτου, 18 Ιουλίου 2026, όταν η σορός της άτυχης γυναίκας εντοπίστηκε κρυμμένη μέσα σε μια βαλίτσα, σε εγκαταλελειμμένο χώρο στην περιοχή της Κυψέλης.

Τις αστυνομικές έρευνες ανέλαβαν άμεσα τα στελέχη του Τμήματος Εγκλημάτων Κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Μέσα από μεθοδική συλλογή ευρημάτων και αξιοποίηση στοιχείων, οι αστυνομικοί κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τον 26χρονο ύποπτο και να φτάσουν στα ίχνη του.

Σε βάρος του συλληφθέντος σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για ανθρωποκτονία με δόλο, ληστεία, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ο 26χρονος οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζονται για τη διακρίβωση του κινήτρου και των ακριβών συνθηκών κάτω από τις οποίες διαπράχθηκε η ανθρωποκτονία.